¿Fue falsa? La “loca” teoría que afirma que boda de Nodal y Ángela Aguilar fue actuada por estas razones

Nodal y Ángela Aguilar se casaron este miércoles 24 de julio en la hacienda San Gabriel de Las Palmas, en el estado de Morelos, a unas horas de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La pareja eligió este rancho privado, con un estilo rústico, con varias fuentes y espacios con paredes de piedra, muy ideal para el estilo de Ángela y Nodal que aman lo autóctono.

A través de las redes circulan fotos del momento tan especial para la pareja en la fiesta privada donde solo hubo 45 invitados, entre ellos Marc Anthony y su esposa, la modelo Nadia Ferreira.

La teoría que afirma que boda entre Nodal y Ángela Aguilar fue actuada

Aunque hay pruebas y fotos que dejan ver a Nodal y Ángela Aguilar frente a frente, dándose el “sí acepto” para toda la vida, en redes surge una teoría y es que la boda fue falsa.

Muchos dicen en redes que todo era para un video, pues recordemos que la pareja está a poco de sacar un nuevo tema juntos, y muchos creen que, si se hubieran casado, habrían hecho una boda y una fiesta más extravagante.

“Yo todavía me niego a creerlo”, “me parece que todo es falso y van a decir después que fue para un video musical”, “no creo que Pepe con apenas 20 años la haya dejado casar”, “para mí eso es mentira, nos quieren hacer creer eso, pero no”, “no se crean esta boda, todo es falso”, y “fue muy poca gente para una supuesta boda”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, varias fuentes cercanas a la pareja han confirmado la noticia, e ntre ellos Jomari Goyso, quien no solo fue invitado a la boda, también fue testigo junto con Marc Anthony y reveló detalles del especial momento.

PUBLICIDAD

“Hace un tiempito que lo sabía pero obviamente no se lo dije a absolutamente nadie. Llegué ayer en la mañana en rancho, y estábamos 45 personas, solo familia, con Pepe con Aneliz y estuvimos todo el día disfrutando. Ellos creo que van a subir cosas por eso no quiero contar mucho porque creo que ellos son los que tienen que revelar sus cosas. Hubo un momento muy bonito que creo que a mí se me pararon los pelitos y me di cuenta de donde estábamos, que es cuando están Pepe y Ángela caminando y ponen la música de Flor Silvestre”, fueron algunos de los detalles que reveló el presentador y amigo de la cantante.

Por esto y más resulta casi improbable que la boda sea falsa, y las razones del por qué lo hicieron tan pronto solo la saben los famosos.