Aseguran que Cazzu ya olvidó a Nodal, ¿Viviendo “la vida loca” con otra mujer?

Cazzu fue vista disfrutando de un espectáculo que de seguro a Nodal no le gustaría

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, no le ha tocado fácil desde que el padre de su hija, Christian Nodal, anunció la separación y dos semanas después su noviazgo con Ángela Aguilar. Rehace su vida, se dedica a la crianza de su pequeña Inti, mientras deja pasar la marea de especulaciones que rodea su situación y se prepara para volver a los escenarios.

Para sorpresa de muchos, Cazzu dejó de ser la víctima de esta “traición”, decidió salir de la “depresión” que le sucede a toda mujer que pasa por la separación de la pareja y vivir lo que llaman “la vida loca”.

Según el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, a la expareja de Nodal la han encontrado en una relación con una amiga de nombre Clarissa y además en un lugar donde se tiene “sexo” no sólo con una persona, sino “con un elenco entero”.

Salió de su casa a disfrutar y vaya sitio...

“Su primera salida de la casa que le pagó Nodal, de los muebles que le pagó Nodal, se fue a comer y al teatro con la plata que le dio Nodal, fue a una obra de teatro a tener sexo”, dijo Ceriani.

Según el conductor argentino, Cazzu fue a la obra de teatro SEX de José María Muscari, “donde todos se desnudan, una de las obras más transgresoras de América (...) Es una obra fuertísima donde hay mucho desnudo, mucho sexo”.

El espectáculo SEX que se presenta en el Gorriti Art Center de Buenos aires, “es una experiencia teatral de vanguardia, en la que una troupe de talentos muy variados se anima a desafiar sus propios límites y los del público en relación al sexo”, destaca la reseña de la obra.

En el programa pasaron un video donde se observa a Cazzu en una mesa junto a su amiga, Clarissa, aplaudiendo a los actores que se desnudan y tienen sexo en la obra.

Con novia y todo

Según Ceriani, la madre de Inti fue al espectáculo con quien es supuestamente su novia, Clarissa. “Cazzu había confesado hace un tiempo ‘yo soy bisexual’”. Asimismo, aseguró que la cantante argentina activó su OnlyFans donde asegura “se masturba con el gato”.

Destaca el programa de Chisme No Like que Christian Nodal antes de separarse de Cazzu le compró tres casas, “una es un rancho enorme que están construyendo en La Estancia, donde los familiares van y comen todo el tiempo, asado y asado que paga Nodal”.

Asimismo, tanto Beristain como Ceriani criticaron el hecho que cazzu no permita que Inti tenga la doble nacionalidad, argentina y mexicana. “Para que sus abuelos, los padres de Nodal puedan disfrutar de su nieta y ella en el futuro pueda decidir si se queda en México”.

A Cazzu ya la han involucrado con otras mujeres, como fue el caso de la cantante Joaquinha Lerena de La Riva, llamada artísticamente, “La Joaqui”, quien ha estado “al pie del cañón” en esta complicada circunstancias por la que atraviesa la rapera.