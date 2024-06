Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, ha tenido que llenarse de fortaleza y seguir adelante con su vida tras su ruptura con Christian Nodal. No solo eso, le ha tocado soportar el acecho de la prensa y de las redes sociales, luego de conocerse que Ángela Aguilar, quien se consideraba “fans de su relación”, ahora se exhibe de mil amores con el padre de su hija Inti.

Pero las mujeres tenemos una fortaleza de hierro y más cuando somos madres porque eso te ayuda a superar cualquier obstáculo o desafío que se presente, más cuando se trata de proteger a un hijo. Pero también contamos con personas sinceras que nos proporciona ese hombro para apoyarnos en momentos difíciles.

A Cazzu ese apoyo no le ha faltado, tiene a su familia y una gran amiga, la cantante y actriz argentina, Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, quien ha estado “al pie del cañón” en esta complicada circunstancias por la que atraviesa la rapera.

La Joaqui la acompaña y sus fans la aplauden

Es así como La Joaqui decidió hacer un emotivo posteo en Instagram para demostrar su apoyo y agradecimiento a Cazzu, quien también estuvo con ella cuando más lo necesitó. “Mami carrete, con las mujeres de mi vida”, escribió la cantante.

Y es así como Cazzu pasa sus días, entre la crianza de la pequeña Inti y el estar rodeada del amor y el cariño de sus seres queridos. “Esa amiga que aparece al toque cuando se le cae la careta a más de uno”, “En los cuentos te rescata el “príncipe”, en la vida real Tu Amiga”, “Las reinas de Argentina 😍🤩 no necesitan ningun inservible para criar sus hijas💜💗💖”, son algunos de los comentarios que recibieron tras la publicación de las imágenes de las cantante juntas con sus hijas.

"Entre más grande es la sonrisa, más grande es el dolor": así está sanando Cazzu Las hijas de La Joaqui y la de Cazzu en una imagen muy tierna (Instagram: @lajoaqui)

La reciprocidad en la amistad

La amistad entre estas dos cantantes argentinas tiene una muy bonita historia y es que resulta que Cazzu es conocida como “la jefa del trap” por ser la primera mujer argentina en hacerse mundialmente conocida con una canción de este género, por muchos años pensado solo para hombres.

Pero cuando Cazzu aún era conocida como Julieta en las batallas de gallos conoció a través de las redes sociales a Joaquinha Lerena De La Riva, una muchacha que tenía una gran cantidad de videos rapeando y mostrando un estilo muy similar al suyo.

Es así, que comenzaron a hablar y en 2017 realizaron una colaboración titulada: “Ay Papi”.

Según la revista Gente, mientras Cazzu se hacía cada vez más y más conocida, La Joaqui postergó su carrera musical para criar a sus hijas e iniciar una relación extremadamente violenta.

Un día pensando que iba a morir a causa de los golpes de su marido decidió ponerse en contacto con su colega y pedirle que la ayudara a salir de su hogar. “Si hubo una persona que supo que yo no estaba bien, esa fue Cazzu”, dijo La Joaqui en una entrevista a Telefe.

“Me tengo que ir. No tengo trabajo, no tengo plata, no tengo carrera, tengo una bebé a upa y una en la mano, no sé qué hacer”, fueron las palabras con las que La Joaqui le pidió auxilio a su amiga.

Volví a Creer por el apoyo de Cazzu

La ayuda de su amiga daría un giro de 180 grados a toda su vida ya que a partir de ahí volvió a creer que era posible cumplir su sueño de ser cantante.

En 2019, La Joaqui volvió a presentarse en los escenarios junto con Cazzu e interpretaron justamente el sencillo “Ay Papi”, pero detrás de este momento que parecía pura felicidad las dos tenían mucho miedo.

“Ese día, ella y yo sabíamos que me estaban amenazando de que si yo me subía a cantar me pegaban un tiro, así me habían dicho. Ella y yo sabíamos eso, solo ella y yo”, explicó La Joaqui, sobre las amenazas que había recibido por parte de su antiguo entorno.

Sanar el corazón y los fans reconocen que La Joaqui es apoyo

La tiktoker Estefanía Villareal @estefania.villare1 posteó una foto donde sale Cazzu con Inti y La Joaqui con una de sus hijas. “La Joaqui ayudando a sanar cosas que ella no dañó”, dice el mensaje que hizo a los fans de ambas raperas desbordarse de comentarios.

“La Joaqui siempre ha estado para Julieta, igual Julieta para ella 💗 en muchas entrevistas la Joaqui lo dice”, “De la misma manera que un día Cazzu ayudó a sanar cosas que ella no rompió y estas son las verdaderas amigas amo a Cazzu y sus amigas”, Entre mas grande es la sonrisa mas grande es el dolor que ocultas”, “Cazzu también lo hizo con ella, cunado su marido la hecho con las nenas”.