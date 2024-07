Para que nunca se olvide de Elizabeth: Hija de William Levy lo visita en España y este detalle sorprende

El actor William Levy no está pasando el mejor momento de su vida amorosa, pues desde abril de este año él y su expareja Elizabeth Gutiérrez anunciaron que acabaron definitivamente con la relación que sostuvieron por 20 años, y en la que procrearon a dos hijos: Christopher y Kailey. Desde entonces, las cosas se complicaron un poco para el cubano.

Pues salieron a la luz pública uno videos de Elizabeth en su mansión, acompañada con unos oficiales de la policía. Ella estaba acompañada por su hija menor y le pedían a los funcionarios que el actor sacara de la vivienda a una mujer que dormía allí, pues se estaban vulnerando los derechos de su hija, ya que era el hogar de ambos.

Sin embargo, los uniformados entraron y revisaron el lugar, para finalmente afirmar que no había ninguna mujer. Elizabeth contó en una entrevista la revista ¡Hola! que por su parte “nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”.

Pero las cosas se complicando tras la ruptura, pues a Levy se le vinculó con su compañera de trabajo, la actriz Samadhi Zendejas. Tras la divulgación del video policial, en el que Gutiérrez afirma que él la dejó sin nada, las críticas le llovieron al también productor. La relación con su hija se deterioró un poco, pero él la retomó, algo que fue aplaudido por sus fans.

William se reencuentra con su hija en España

En medio de todo el escándalo, a William se le abrieron de nuevo las puertas en España para que filme su primera película en Europa: “Bajo el volcán”. Ya había grabado la serie “Montecristo” en este país con su productora. El rodaje de la cinta se realiza en Canarias.

Dentro del mismo acuerdo con Secuoya Studios y ViX, su productora, William Levy Entertainment, también se embarcará en una serie que, por el momento, se conoce como “Arcadia” y trata de un hombre que huye con el corazón roto de un pasado violento. Bajo una identidad falsa decide empezar una nueva vida con su hijo en la localidad de Arcadia, un paraje idílico en las Islas Canarias.

Hija de William Levy William Levy se reencontró con su hija Kailey en España, donde él graba una película. (Instagram @kaileylevy19)

Como está ocupado en España, pues su hija este fin de semana William y Kailey se reencontraron. ”¡El lugar donde estar! Te quiero papi💗 @willevy”, escribió la jovencita de 14 años, junto a cuatro fotos, una de estas con el protagonista de novelas, quien le contestó: “Te amo, mi Princesa. Qué rico tenerte aquí. Me haces el más feliz del mundo”.

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido en este tierno encuentro, y es que Kailey se parece cada vez a su madre Elizabeth, por lo que no dudaron en hacérselo saber en la caja de comentarios: “Para que nunca se olvide de Elizabeth, es la fotocopia 😂”, “En la segunda foto pura mamá”, “Linda igual a su madre Elizabeth”, “Volviste a nacer @gutierrezelizabeth_ !!!! Está hermosa tu niña 👧🏻” y “Es increíble el parecido de sus hijos con ellos, la niña idéntica a su mamá y el niño a su papá, parecen clones”.