“¿Y los padres dónde están?”: Critican a William Levy y Elizabeth Gutiérrez por estas fotos de su hija con su novio

William Levy y Elizabeth Gutiérrez están siendo nuevamente criticados, después de varias semanas en las que estuvieron en la cresta de la ola por su polémica separación. No obstante, en esta oportunidad está involucrada su hija, Kailey, por las románticas fotos de la joven de 14 años con su novio.

A pesar que no es una novedad que la adolescente tenga pareja, pues ya antes había presumido el inicio de su relación, a muchos internautas no les pareció apropiado que sus padres le permitan el noviazgo a tan temprana edad.

Las fotos con la que la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez le gritó su amor al mundo

Tal como informa Hola, desde hace unos meses la menor del clan familiar se ha mostrado enamorada. Exactamente, desde hace 3 meses atrás cuando confirmó su romance y ese fue el motivo de celebración más reciente entre los dos tortolitos.

Conforme con el medio, su novio se llama Anthony Lymann, de quien se vio abrazada efusivamente mientras compartían una gran sonrisa en su última actualización de Instagram.

“Mi persona favorita”, expresó Kailey, dejando ver todo lo que siente en su primer noviazgo y sin cohibirse ante los 916 mil seguidores de su perfil de Instagram.

“Felices tres meses. Te amo”, también se dedicaron mutuamente, ocasionando reacciones divididas, entre los que consideran que es tierno el amor que se profesan y los que creen que es demasiado pronto.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy | La hija de 14 años de la expareja presumió a su novio (@kaileylevy19/Instagram)

“Los noviazgos no son para los niños”, “¿Dónde están mamá y papá que no se hacen cargo?”, “Ojalá esto no vaya a terminar en un embarazo”, “Jugando a ser grandes”, “Sus padres solo están pendientes de pelearse entre sí”; fueron parte de las críticas de los internautas.

“El amor y el respeto van de la mano. Creo que eso es lo más importante que le he inculcado a los dos, que se respeten tanto ellos como también a sus parejas, que les den el lugar, que no tengan miedo a decir lo que sienten, ser honestos, creo que ser transparentes con eso y cuidarse mutuamente”, decía Elizabeth Gutiérrez semanas atrás sobre la formación que le ha dado a sus hijos.