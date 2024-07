“Es algo raro”: Mientras Bárbara Mori se derrite de amor por su nieta, un detalle hace que se burlen de ella

Bárbara Mori es sin duda una de las actrices más queridas y admiradas que ha dejado huella con su talento, belleza y carisma. A través de sus proyectos en teatro, cine y televisión, ha demostrado ser una artista multifacética capaz de interpretar una amplia gama de personajes en diversos géneros. Sin embargo, más allá de su carrera, es su autenticidad y su amor incondicional hacia su familia lo que la ha hecho ganarse un lugar especial en los corazones de sus seguidores.

Desde que protagonizó la exitosa telenovela “Rubí,” Bárbara se estableció como una figura prominente en la industria del entretenimiento pero es ahora que ha fascinado en su etapa de abuelita.

Bárbara Mori La actriz es una abuelita joven (Instagram)

Bárbara siempre fue admirada por la crianza que ejerció con su hijo, Sergio Mayer Mori, fruto de su relación con el actor y cantante Sergio Mayer. Aunque en su momento la relación y ruptura con el ex Garibaldi fue muy polémica, finalmente dejó claro que lo importante fue que ambos se hicieron cargo, bajo buenos términos. Ahora, el bienestar de la pequeña Mila es prioridad para todos, sobretodo para la actriz, desde su papel como abuela.

Durante una participación en el programa MoJoe, Montserrat Oliver cuestionó a Bárbara sobre su sentir respecto a su nieta Mila, lo que hizo que esbozara una enorme sonrisa.

“Sí, me derrito de amor, yo pienso que todos tienen algo especial, mi hijo para mí es todo y Mila, obviamente, está ahí, en el mismo nivel”, explicó.

La conductora continuó preguntándole sobre la relación que ha forjado con su hijo Sergio. “Siempre has tenido muy buena comunicacón con él, siempre has hablado las cosas como son”, dijo Montserrat, a lo que Bárbara respondió: “Yo creo que eso construyó la relación que tenemos. Hablar con la verdad, el ser honestos, transparentes”.

Posteriormente, la conductora mostró una fotografía en la que aparecen la actriz y Mila, lo que llevó a que Bárbara revelara que le dice “abuelita”. Sorprendida, Montserrat emitió una risa burlona, preguntándole qué siente de que le diga así.

Firme, Bárbara respondió que “ama” que le diga así, desatando más risas en la conductora. “Ay se ha de sentir raro, ¿no? Abuelita. No tienes pelo blanco, no tienes cara de abuelita”, continúa la conductora. “Bueno porque está pintado, tengo mis canitas también”, responde Bárbara. “Sí pero no”, señala Montserrat.

Los comentarios de la conductora indignaron en reacciones ya que muchos le señalaron que no había razón para burlarse como lo hizo. “Se ríe de Bárbara porque no entiende ese amor incondicional”. “De qué se ríe?? Ella no es abuela pero se ve más grande que Bárbara”. “Qué ridícula Montserrat. OBVIAMENTE para su nieta Bárbara es su abuelita”, se lee.

Bárbara Mori ha forjado una gran relación con su nieta, Mila | Instagram

Ante esto, usuarias también salieron a reprobar que dejó al descubierto cómo existen tantos prejuicios en torno a la edad. “Qué hermosa Bárbara. Ella asume su edad y su rol. Muchas ridículas les molesta que les digan abuelas porque sienten que los años se les vienen encima pero los años se portan con dignidad”. “Me encanta Bárbara porque no le acompleja la edad, ni el paso del tiempo. Ella se acepta y eso la hace ver tan hermosa”. “¿Pero por qué les cuesta tanto trabajo aceptar que los años pasan? Riícula la conductora”, expresaron.

Bárbara Mori está viviendo su mejor momento

La vida de Bárbara Mori dio un giro emocionante cuando, a una edad relativamente joven, se convirtió en abuela. Sergio Mayer Mori y su pareja, la modelo Natalia Subtil, dieron la bienvenida a una hermosa niña, Mila, haciendo debutar a Bárbara en su nuevo rol de abuelita. La noticia fue recibida con alegría por sus fans, quienes admiraron cómo Mori abrazó esta nueva etapa con la misma gracia y amor que ha mostrado en todas las facetas de su vida.

Como abuela joven, Bárbara Mori no ha dejado de irradiar la energía y vitalidad que la caracterizan. Su conexión con su nieta Mila es evidente en las fotos y momentos que comparte ocasionalmente en sus redes sociales. E