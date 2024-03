¿Está dolido? así reaccionó Sergio Mayer luego que su hijo se quitara su apellido y se dejara el de Bárbara

Hace unas semanas se conoció que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, Sergio, había decidido quitarse el apellido de su padre, pero solo para su nuevo proyecto musical.

Y es que el joven quiere brillar por sí solo en el mundo de la música y ahora que comenzó con su nuevo proyecto musical, decidió llevar un pseudónimo corto y práctico y eligió llamarse solo “Mori”.

“Ya lo cambié (el nombre). Es algo que ya se sabe y podrías verlo en cualquier momento. El proyecto musical es Mori, nada más. Lo que estábamos buscando con esto es que sea un poco más conciso y preciso, sin estos prejuicios que vienen al escuchar el nombre completo, tener un poco más la mente abierta y ver este nuevo proyecto como una nueva etapa”, dijo en una entrevista hace unas semanas.

Aunque aclaró que solo es en el ámbito musical y profesional, muchos aseguran que esto confirma la mala relación que tiene con su padre, Sergio Mayer, pues prefirió el apellido de su madre que el de él.

Ante esto, muchos se preguntan qué piensa el actor y productor y recientemente rompió el silencio sobre la situación.

Qué piensa Sergio Mayer sobre que su hijo se quitara su apellido y solo se dejara el de Bárbara Mori

Sergio Mayer habló sobre el tema durante una entrevista en La Mesa Caliente y dejó saber si le dolió que su hijo se quitara el apellido para su nuevo proyecto musical.

“Artísticamente, sacó su nuevo proyecto musical y la disquera le propuso que fuera más corto porque generaba confusión y demás y tomaron la decisión que fuera Mori porque es más fácil y más corto, pero no es que se cambie el nombre o el apellido”, dijo el famoso para aclarar.

Y aseguró que no tiene ningún problema con que su hijo haya tomado esa decisión. “Que se llame Mori no es ningún problema, él sigue siendo Mayer porque siempre va a ser mi hijo toda la vida, pero no necesariamente quiere decir que se esté quitando el apellido Mayer . Yo creo que está haciendo lo correcto porque hay que reconocer que cargar con el apellido Mayer y él con su proyecto nuevo y fresco creo que está haciendo lo correcto no hay problema”, destacó.

Sin embargo, se sabe que el joven ha estado distanciado de su padre, de hecho durante su estadía por La Casa de los Famosos México, el actor contó que tenía más de cuatro meses sin ver a su hijo algo que le dolía y le afectaba, pues antes eran muy unidos.

A pesar de ello, tiempo después se mostraron juntos para la portada de una revista y han compartido más, pero parece que el joven prefiere llevar el apellido de su madre y sin duda deja ver en redes que la relación que tiene con ella es mucho más especial.