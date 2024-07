Revelan la turbia razón por la que Piqué le habría pagado los retoques estéticos a Clara Chía

Aunque lo peor de la tormenta pasó, Piqué y Clara Chía siguen siendo una de las parejas más polémicas del espectáculo, tras el conflicto con Shakira y la presunta infidelidad por parte del deportista, que deparó en éxitos musicales para la colombiana como TQG, Monotonía, la sesión con Bizarrap, entre otros lanzamientos recientes.

Pero parece que la barranquillera no fue la única que se inspiró en su ex para salir adelante, volcando todo el sufrimiento del proceso de duelo en sus letras, sino también el ex jugador del FC Barcelona habría ‘tomado’ cosas de la que fue su compañera sentimental por una década y madre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

La verdad detrás de los retoques estéticos de Piqué a Clara Chía

De acuerdo con el portal Terra, Piqué le habría regalado a su novia, Clara Chía, algo más que viajes, ropa de marca y participaciones en eventos de lujo, pues también le habría financiado retoques estéticos, algo que se especula desde hace meses.

Aunque ninguno de ellos ha generado un cambio radical en la apariencia de la joven catalana, medios internacionales afirman que la estudiante de relaciones públicas se modificó ligeramente los labios y la nariz, aunque no se descartan otras intervenciones cosméticas.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

La motivación del dueño de Kosmos presuntamente fue hacer que Clara Chía se asemejara más físicamente a Shakira, pero siendo una versión más joven e inocente de la ganadora del Grammy. “Esta acción ha sido interpretada por muchos como un intento del catalán de recrear su pasado con la cantante”, asegura la misma fuente.

Se ha hablado en varias ocasiones sobre el parecido físico que existe entre las dos mujeres, ambas de baja estatura, delgadas, con el pelo teñido de rubio y voluminoso, de tez blanca y amplia sonrisa.

¿Por qué un hombre busca a otra mujer parecida a su ex?

Según la médica y sexóloga clínica, Sandra Magirena, en una entrevista con La Nación, cuando “una persona se vincula sistemáticamente con el mismo perfil de pareja podría indicar cierto tipo de dependencia emocional”.

“Cuando una relación fracasa, el cerebro tiene la sensación de que algo no ha funcionado y necesita urgentemente sanarlo. Por eso, muchas veces se busca una persona similar al ‘ex’, con la esperanza de tener, esta vez, mejor resultado”, apuntan.