“Ni Judas se atrevió a tanto”: Amigo de Piqué comete la mayor traición al “favorecer” a Shakira con este detalle

Gerard Piqué parece seguir teniendo una mala temporada entre los estragos que sigue ocasionando la ruptura con Shakira por infidelidad, problemas legales y lo mal que lo ha dejado frente al mundo su relación con Clara Chía. Ahora, uno de sus amigos más cercanos ha vuelto a traicionarlo de la forma más inesperada.

Desde 2022, la cantante colombiana ha sabido facturar su despecho tras la ruptura de su relación de 12 años con Gerard Piqué, quien actualmente sigue en una relación con la influencer Clara Chía Martí. Si bien Shakira tardó en hablar al respecto, fue con la canción “Session 53″, en colaboración con el DJ argentino Bizarrap, que lo dijo todo al tiempo que rompió millones de reproducciones y cuatro Récord Guinness.

Shakira Feat. Bizarrap Youtube Bizarrap: "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53" (Youtube Bizarrap: "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53")

Además, se convirtió en la canción latina más reproducida en un solo día en YouTube, con 63 millones de visitas. En Spotify, alcanzó el título de la canción latina más escuchada en 24 horas, con 14.3 millones de reproducciones. A esto se sumó el hecho de ser la canción hispana más reproducida en una semana en la misma plataforma, acumulando más de 80 millones de reproducciones.

La canción se convirtió en un himno de empoderamiento y al parecer Ibai, amigo de Piqué no ha podido resistirse a cantarla a todo pulmón. Aunque ya había dejado claro que reconoce que es un tema pegajoso, es ahora que ha sido captado infraganti disfrutándola a tope durante uno de los eventos más importantes.

Ibai le da la razón a Shakira frente al mundo

El creador de contenido fue captado durante la transmisión de la “Velada del Año IV” cantando y bailando al ritmo de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales. “Jajajajaa ni Judas se atrevió a tanto”. “La cara de Ibai cuando se da cuenta que lo grabaron cantando la canción de Piqué”. “Y así es como el mejor amigo de Piqué le da la razón a Shakira”. “Obviamente Ibai es team Shakira”, se lee.

A finales de noviembre de 2023, Ibai ya se había delatado de su inclinación por Shakira en lugar de por Piqué cuando reveló que en su lista de canciones más escuchadas de ese año se contraba la “Sesión 53″.

“A mí me ha pasado que a mi me ha sorprendido en mi Spotify Wrapped y me he dado cuenta que este Spotify primero, el el que tenemos puesto en el coche y segundo, es el que tenemos puesto aquí en casa y me ha salido un resumen muy curioso. En puesto número 4 Bizarrap no me lo esperaba, no he escuchado tanto a Bizarrap este año pero es que luego vais a entender. Atención a las top canciones”, dice para después revelar que ese puesto está ocupado por la canción del argentino y la colombiana.

El éxito de esta canción radica principalmente en la intensidad de su letra, ya que Shakira canalizó toda su rabia hacia el exfutbolista y su amante, convirtiendo la canción en un himno para las mujeres que han sufrido una infidelidad.

¿Piqué estaba presente en el “lugar de la traición”?

Si bien Shakira no estuvo presente en el evento sino que se trató de una mezcla de DJ para que los asistentes disfrutaran de la canción, quien aseguran estuvo fue Piqué, acompañado de sus hijos.

Cabe destacar que “La Velada del Año 4″ es un evento organizado por el propio Ibai, por lo que es muy esperada por Piqué y sus hijos. Se trata de un evento en el que los grandes streamers se despegan de la pantalla para ponerse los guantes de box y subir al ring y pelear para entretener a sus seguidores.

Aunque aún no se confirma si Piqué estuvo presente o vio “la traición” de su amigo, se especula que sí asistió debido a que fue visto junto a sus hijos en el aeropuerto de Barcelona, quienes viajaron para pasar unos días con él, según Europa Press.

Algo que también dio de qué hablar fue la ausencia de Clara Chía, lo cual reforzaría los rumores respecto a que Shakira no quiere que sus hijos convivan con ella cuando visitan a Piqué.