“Pura pantalla”, novio de Kate del Castillo reapareció en fiesta del suegro y se burlaron de él por esta razón

Kate del Castillo halló el amor hace unos años y está viviendo su romance con el director de fotografía Edgar Bahena al máximo.

La pareja ya tiene tres años juntos y aunque no hablan de casarse ni de hijos, dejan claro que están muy felices y ya lo presumen en redes.

El pasado 12 de junio el director de fotografía compartió varias imágenes con la actriz para festejar su tercer aniversario de novios. “Por un maravilloso viaje a tu lado, que sean los primeros 3 años de muchos caminando juntos @katedelcastillo ♥️ Feliz Aniversario !!! 🥂”, escribió Bahena.

A lo que ella respondió “Awwwww feliz aniversario bombón!! ❤️❤️”, dejando claro que están muy felices juntos.

Novio de Kate del Castillo reaparece en fiesta de su suegro y se burlan de él por esta razón

Edgar Bahena, el director de fotografía y novio de Kate del Castillo, estuvo presente en la fiesta de cumpleaños que se realizó en honor a los 90 años de Eric del Castillo y a su trayectoria artística.

Aunque la famosa no estuvo, su pareja sí asistió y se mostró feliz y emocionado de estar. “Un momento emotivo, mágico de honrarle, la trayectoria de mi suegro, la gente lo adora, lo ama y es un ejemplo y una leyenda”, dijo el joven quien se mostró emocionado de estar en el festejo.

El joven lució muy elegante con un traje sastre azul marino y camisa blanca, pero se llevó las críticas pues dijeron desde que parecía albañil hasta que parecía gay.

“Ese es el novio? Parece albañil”, “pura pantalla , su verdadero amor es el Jessica Maldonado”, “Sentí que casi y me saca los ojos con un narizaso 😂😂”, “Ay Dios!! Mi niña Kate, queriendo tapar el sol con un dedo 😂”, “Esa cosecha se perdió !!!😂😂”, “Son comadres.. 😂😂”, “mas no se puede de perdido tenía que agarrar valor para hablar como man”, “Se ve un poco corriente ha de tener mucho dinero”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Aunque fueron muchas las críticas, no es la primera vez que el novio de Kate convive con su familia, ya en otras fotos han dejado ver que se llevan muy bien y que el joven es más que aceptado por los padres y hermana de la actriz.

Además, la actriz ha dejado claro que están bien en ese punto de su relación, sin tener hijos, pues no quiere ser madre con él ni con nadie. “Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, aseguró.