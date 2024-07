“Ahora entiendo por qué Luis Miguel huyó”: tunden a Aracely Arámbula por su look

No pudo contener las lágrimas. Así fue como el primer actor Eric del Castillo manifestó su sorpresa al ser homenajeado por sus hijas, esposa y amigos en sus 90 años. Kate y Verónica del Castillo le hicieron creer que se trataba de un llamado de trabajo, pero en realidad era una gran fiesta a la que asistieron grandes personalidades del showbiz de México.

“¡No puede ser mijita!, no puedo creer esto, ¡carambas! Pregúntenme algo, por favor” , expresó el artista al ver a Kate, pues ella se encontraba en Estados Unidos y voló a su natal México para homenajear a su padre.

El histrión se sinceró sobre cómo se siente con casi un siglo de vida: “Ahora de repente me cayeron los 90 años, perdí la cuenta. Antes de la pandemia me sentía un hombre maduro, pero después me vino el riatazo de los 90 años, pero he sido muy feliz. Tengo a mi familia, que es lo que más quiero y más he añorado en mi vida, tengo mi profesión que me ha dado lo suficiente para vivir”, manifestó emocionado.

Entre las estrellas que lo acompañaron en la velada destacaron Maribel Guardia, Eduardo Yánez, Roxana Castellanos y Aracely Arámbula. Fue una noche muy amena, en la que la ‘Sonora Santanera’ estuvo a cargo de la buena música.

Le llovieron las críticas a Aracely Arámbula

El actor no fue el único que acaparó la atención en su fiesta, pues la actriz Aracely Arámbula también se robó el show de varias formas, algo que fue duramente criticado en las redes sociales. Las estrellas del espectáculo y familiares asistieron al evento de manera formal. Sin embargo, el atuendo de la actriz de 49 años, se llevó los señalamientos porque no se adaptaban al evento.

Vistió un pantalón palazzo negro y cintura alta, con una blusa beige sin mangas y cuello halter con vuelos, que acompañó con un sombrero cordobés marrón, con aplicaciones de cristales. Esto sin duda no lo pasaron por alto los haters, pues su estilo contrastó mucho con el resto de los invitados.

“Pero esa mujer siempre quiere el protagonismo en todo”, “¿Y el sombrero qué?”, “Ya veo por qué Luis huyó 😂”, “Cada vez estoy más convencida de que LM perdió el juicio temporalmente 🤭”, “Robando pantalla, qué mal gusto”, “Que le vería Luis Miguel está muy corrientota para los gustos de Luis Miguel”, ¡Qué feo baila!” y “¡Qué feo outfit de Aracely!”, fueron algunas de las críticas.

Pero, eso no fue lo único por la que la cuestionaron, ya que mientras que Eric daba unas sentidas palabras, ella fue hasta donde estaba él para abrazarlo y compartir a su lado. Además, cuando se trató del baile con Eduardo Yánez, aparentemente, no iba al ritmo de la música, y también fue objeto de burlas.