¿Se odian? La razón por la que hermano de Ángela Aguilar aún no ve a Christian Nodal como su cuñado

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar en los medios y en las redes sociales. Y es que el cantante de regional mexicano quedó como un “descarado” al anunciar su ruptura con Cazzu y dos semanas después, su noviazgo con la princesa de Los Aguilar.

Lo cierto es que a algunos en la familia de Ángela no sólo les cayó de sorpresa esta noticia, sino que aun no consideran a Nodal como parte de la familia y así lo hizo saber el hermano mayor, Emiliano Aguilar, quien en declaraciones a la prensa dejó claro que aun no reconoce al cantante como su cuñado.

Emiliano es el hijo mayor y poco conocido de Pepe Aguilar y ha dado sus primeros paso en la industria musical sin el apoyo de su padre. “Me quise abrir mi propio camino, más que todo demostrare a mi mismo que yo puedo solo y que me la puedo estar rifando solo”.

Para muchos ha sido todo un acontecimiento su incursión en la música y aprovechando la promoción de su tema, la prensa no ha dudado en preguntarle sobre Ángela y su nuevo amor, reseñó el portal Milenio.

“No lo conozco, no es mi cuñado”

El primogénito de Pepe Aguilar, dijo que no reconoce como cuñado a Nodal porque no ha tenido la oportunidad ni de hablar con él ni de conocerlo. “Yo creo que para que sea un cuñado así chido tienes que tener una plática y una conversación con él”.

“Yo nunca he hablado con ese vato, nunca lo he conocido, nunca he hablado con él. Entonces para mí todavía sigue siendo el Nodal, pero ya cuando lo cotorreé ya ahí sí”, dijo.

Si dejó claro el interprete del rap “Soy el vato”, su primera incursión a la música y que ha tenido muy buena aceptación por el publico, que su hermana ya era una joven mayor de edad y consciente de sus propias decisiones.

“Ya está grande. Mi consejo es que sea feliz. La única persona a la que puedo cambiar soy yo, pero no es por ser mala onda, pero no me importa. Yo estoy enfocado en lo mío y ya están grandes”.

Asimismo, precisó estar acostumbrado al caos mediático que produce su apellido Los Aguilar. “Mi familia siempre ha estado en el ojo del huracán, a mí se me resbala”.

Al parecer la noticia de la relación de su hermana con Nodal no le ha gustado mucho. En redes sociales los seguidores se dan cuenta que Emiliano no sigue al cantante regional, pero sí a Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu. ¿Le cae o no su cuñado? El tiempo dirá...