¿No soportó el hate? Hermano de Ángela Aguilar toma drástica decisión y se ‘alejaría’ de su familia por esta razón

Si algo tiene Pepe Aguilar es que está encima de la carrera artística de sus hijos, Leonardo y Ángela Aguilar. Pero al que no ha podido controlar y decidió dar sus primeros pasos en el mundo de la música, sin apoyo de su padre, fue a Emiliano Aguilar, quien ha tenido fuertes aprendizajes en su vida y ahora decide renacer como el ave fénix de las cenizas.

Emiliano es el hijo mayor y poco conocido del jefe de la dinastía Aguilar. Se alejó de la música regional mexicano y decidió incursionar en el género del rap.

En una entrevista para el programa De Primera Mano enfatizó que quiere forjar su carrera solo y recientemente estrenó su sencillo llamado “Soy el vato”. Asimismo reveló que su papá no sabía que estaba por estrenar una nueva canción.

“Mi papá no sabía nada de lo que estoy haciendo ahorita. Esto lo estoy haciendo yo solo”.

Me abrí mi propio camino

Según el porta SDP Noticias, Emiliano no tiene una formación musical como la han tenido sus hermanos Leonardo y Ángela. Antes de incursionar en la música trabajó como plomero y en la construcción, pero luego decidió tener su propio estilo musical.

“Me quise abrir mi propio camino, más que todo demostrare a mi mismo que yo puedo solo y que me la puedo estar rifando solo”, resaltó el primogénito de Pepe Aguilar.

Durante la entrevista, aprovechó para agradecer al público la aceptación a su canción “Soy el vato” que lo compromete a seguir luchando por un lugar dentro del género al que decidió apostar.

Además, confesó que tiene varias colaboraciones en puerta, pues a varios artista les gustó su nueva canción y se acercaron a él.

“Soy el vato”

Desde la época de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, los Aguilar han trabajado juntos en la industria de la música y tienen un lugar privilegiado en el género de regional mexicano. Sin embargo, Emiliano ha estado lejos de esa formación y dejó claro que no le llama la atención cantar con Pepe Aguilar o sus hermanos.

“No, la verdad no, no siento que fuera lo mismo”, precisó Emiliano, quien reiteró que prefiere seguir su carrera solo, pues siente una gran satisfacción al ver lo que ha logrado sin la ayuda de nadie.

Aseguró que la música ha sido su forma de expresar su vida y sentimientos: “Es como un psicólogo (la música), llego, rapeo y me siento mucho mejor”.

Con respecto a su relación con su padre Pepe Aguilar y su hermano Emiliano Aguilar manifiesta que de vez en cuando tiene interacción en redes sociales, pero no son cercanos.

“Soy el vato” se estrenó el 20 de junio y está muy cerca de llegar al medio millón de visitas. “

Si tú papá no te apoya nosotros te apoyamos…”, “Tu solo las vas armar compa, no es necesario tu familia Aguilar, el barrio te apoya”, “Nunca le digas a un hombre que no puede por que te va ha demostrar quien manda!”, “Los Aguilar dejando huella hasta en el rap papá…”, son algunos de los comentarios que ha recibido Emiliano en YouTube.