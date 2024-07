¿Las cosas no van bien? El desaire de Angelina Jolie a uno de sus hijos por el que se llevó abucheos

La “novela” entre los actores Angelina Jolie y Brad Pitt parece que aún no tiene un final, y mucho menos feliz. Este jueves 18 de julio salió a la luz pública la presunta verdadera razón por la que iniciaron los conflictos en la expareja, y los hijos tiene mucho que ver en todo.

La revista People contó según una fuente exclusiva, que Pitt, de 60 años, y Jolie (49) comenzaron sus enfrentamientos por la crianza de sus hijos: Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18), Vivienne y Knox (15) y que la falta de consenso originó la debacle de la familia, cuando Jolie solicitó en 2016 el divorcio.

“Brad creció con una estructura y quería más reglas para los niños. Angie tuvo una educación diferente y quería que los niños fueran más independientes y responsables de sus propios horarios desde una edad temprana”, le detallo el informante al medio de comunicación.

Acotó: “Brad y Angie tuvieron diferencias por este tema, pero siempre tuvieron la misma visión para el futuro de sus hijos. Querían que los niños prosperaran experimentando el mundo de primera mano y no solo aprendiendo de la educación tradicional”.

Estas diferencias, así como los presuntos graves problemas de violencia doméstica que se vivía al interior de la familia, por parte del actor, fueron la causa para que la tres de sus cuatro de hijos ya no deseen el apellido Pitt junto a sus nombres. Sin embargo, hasta ahora solo Shiloh es la única de sus que ha solicitado legalmente el cambio de nombre.

¿Angelina ignora a su hijo?

Siempre ha sido Brad Pitt quien se ha llevado mal con sus hijos, y no en vano Pax compartió el día del padre un mensaje bastante desalentador para él. Esto fue lo que escribió: “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo con tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de verlo”.

Los chicos se han criado con Jolie, quien vela por todas sus necesidades. Sin embargo, algunos internautas la acusan de alienación parental, pero ni el propio Pitt se ha atrevido a apuntar en ese dirección.

Esta semana, circuló un video de Angelina caminando con no de sus hijos en un sótano. Se observa que el chico se monta en un auto, mientras que la actriz saca su llave, presuntamente para salir en otro carro del lugar. Esto fue calificado por algunos como un desaire a su hijo, pues no se despidió con besos, abrazos, sino que ella sigue su camino tranquila.