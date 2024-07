Así de guapos lucen Maddox, Pax y Knox, hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt llegaron a ser una de las parejas más codiciadas de Hollywood al tratarse de dos de los actores más guapos, por lo que convertirse en padres puso en el foco mediático a sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne Jolie-Pitt, a quienes han intentado mantener fuera de la vida pública.

Sin embargo, su polémica separación no solo los ha dejado expuesto a ambos, sino también a sus primogénitos, quienes son captados por pararazzis en cada uno de sus paseos.

Los pequeños que solían aparecer en los brazos de la ex pareja hace unos años atrás, se han convertido en todos unos adultos y adolescentes que roban miradas con su atractivo físico, al mejor estilo de sus padres.

Así lucen Maddox, Pax y Knox, hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

Angelina Jolie se ha quedado con la custodia y apoyo de sus hijos tras acusar a Brad Pitt de violencia doméstica por lo que varios de sus retoños han preferido quitar de sus nombres el apellido de sus padres en los últimos meses, lo que confirma la mala relación que mantienen con el actor.

Y es que Maddox y Pax ya han llegado a la vida de adultos por lo que cuentan con el criterio suficiente para tomar las riendas de sus vidas y decidir lo que desean y lo que no, por lo que llevar el apellido Pitt parece no ser de mucho orgullo para ellos, mientras que Knox, quien es el hijo biológico de la ex pareja, aun mantiene sin aclarar lo que hará sobre su futuro y la relación con su progenitor.

Lo cierto, es que aunque solo Knox es el hijo natural de Jolie y Pitt, sus otros dos hijos varones también se han robado miradas en sus últimas apariciones junto a su madre.

En el caso de Maddox, de 22 años, es de origen camboyano, y se encuentra estudiando en la Universidad Yonsei de Corea del Sur, la ciencia enfocada en biotecnología, pero también participó como productor ejecutivo en la película First They Killed My Father de 2017, una adaptación del libro de Loung Ung sobre el genocidio camboyano en donde trabajó con su madre.

Sobre Pax se conoce que nació el 29 de noviembre de 2003 y antes de ser adoptado por Angelina estuvo en un orfanato en las afueras de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, ahora el joven ha seguido sus pasos en el mundo de la actuación.

Pax fue el encargado de darle voz al personaje Yoo en la película animada Kung Fu Panda 3 en 2016, también trabajó como fotógrafo de set en First They Killed My Father, ayudó en la decoración de Atelier Jolie, un colectivo de moda en Nueva York, y trabajó en el departamento de asistente de dirección en el set italiano de la próxima película Without Blood.

En el caso de Knox quien fue captado en las últimas semanas de compras con la famosa, a sus 16 años es todo un roba corazones con una combinación de rasgos entre sus padres. A su corta edad también ha experimentado como sus hermanos el mundo del entretenimiento al ser la voz de Ku Ku, personaje de Kung Fu Panda 3.