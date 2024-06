Angelina Jolie ganó premio sin precedentes, pero le llovieron duras críticas por este motivo

La noche del domingo 16 de junio fue inolvidable para la actriz de Hollywood, Angelina Jolie, y para su hija Vivienne, de 15 años, pues ambas se llevaron el premio Tony, la distinción más alta para el teatro en Estados Unidos, en un acto que se realizó el Lincoln Center de Nueva York.

PUBLICIDAD

La comedia musical “The Outsiders” fue una adaptación de la novela de S.E. Hinton, que relata la historia de los problemas entre dos bandos de alumnos en de Oklahoma, en la década de los 60 Tuvo 12 nominaciones, pero se alzó con cuatro galardones: mejor comedia musical, mejor puesta en escena, mejor iluminación y diseño sonoro.

Tras ganar su primer premio en el mundo del teatro, la filántropa dio un emotivo discurso: “Todo joven, toda persona que se sienta rechazada, no se equivoca al ver lo que es injusto, no se equivoca al desear encontrar su propio camino. (...) La sociedad cambia, pero la experiencia de ser un extranjero es universal. (...) “Ver el efecto que tuvo en mi hija y comprender cuánto significa para ella me abrió los ojos””, expresó la actriz, de acuerdo con unas publicaciones hechas por AFP y EFE en el portal El sol de México.

Jolie se presentó en la alfombra roja con Vivienne Pitt Jolie, pues la chica fue asistente de producción. Las dos llegaron combinadas en sus atuendos, algo que no pasó desapercibido. Angelina llevó un vestido de terciopelo verde azulado de Versace, con corpiño en escote corazón sin tiras, que acompañó con bolero a juego.

Mientras que su hija vistió pantalón, chaleco y pajarita verde azulado, con una camisa blanca y unas zapatillas deportivas, outfit por el cual fue duramente critica Angelina como madre. A través de las redes sociales le escribieron: “¿Otra niña suya ahora vistiendo como un niño?”, “Definitivamente está guiando a sus chicas para que sean chicos de alguna manera. Ella es el común denominador. ¿Recuerdan cuando Angie era lesbiana?”, “Ese niño ¿es hombre o mujer?”, y “Vestir a tu hija como tu cita es narcisista, y simplemente raro”.

Angelina y Brad Pitt tuvieron a su primera hija, a quien llamaron Shiloh, pero desde niña no se sentía cómoda con su género, pues a los cuatro años hizo su primera aparición vestida como niño, a los 13 años comenzó con terapias hormonales para lograr su trasformación a una apariencia más masculina. También cambió su nombre a John, pese a que se declaró no binaria, por eso a veces también s el e ve con prendas femeninas.