“¿Renunciarán a la herencia?” Las burlas a hijos de Angelina Jolie por quitarse el apellido de Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt han tenido una de las separaciones más comentadas en Hollywood ante la disputa que han manejado por la custodia de sus hijos, los negocios que llegaron a compartir y las acusaciones de violencia doméstica que ha realizado la actriz contra su ex esposo.

Aunque fue en 2016 que la pareja llamada Brangelina le puso fin a su matrimonio, la famosa se ha encargado de ir contando las peleas que la llevaron a ponerle fin a su relación, como fue la pelea en un avión privado que tuvo con Pitt en la que la habría agredido a ella y a su hijo Maddox.

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne; son los hijos que comparten la ex pareja, aunque tres de ellos habrían tomado distancia de su padre al punto de renunciar a su apellido públicamente.

Las burlas a hijos de Brad Pitt por renunciar a su apellido

Todo parece indicar que la relación de Brad Pitt con sus hijos está totalmente fracturada pese a su intento de recuperarlos, pues ahora se ha podido conocer que Vivienne, Zahara y Maddox decidieron renunciar al apellido Pitt, situación que ha causado controversia en redes sociales.

Ha sido Vivianne de 15 años la última en mostrarse únicamente con el apellido de su madre tras su participación como asistente de producción en la adaptación musical de ‘The Outsiders’, la cual es dirigida por Angelina.

La situación generó que más de un usuario en Internet asegurara que la adolescente estaba siendo influenciada por su madre, al ser menor de edad y más de uno se ha preguntado si realmente renunciarán a todo lo que conlleva llevar el apellido de su padre como es obtener la jugosa herencia del galán de Hollywood.

Y es que Pitt se mantuvo por muchos años como uno de los actores más codiciados de Hollywood ante su talento y belleza, por lo que fueron muchas las producciones que protagonizó. Se estima que su fortuna se encuentra en al menos 400 millones dólares.

Su fortuna la ha ido incrementando con el paso de los años gracias a las empresas que ha formado como la marca de vinos Miraval, Le Domaine, una marca de cosméticos antienvejecimiento, ecosostenibles y veganos, una firma de moda, llamada God’s True Cashmere y en 2023 lanzó The Gardener, una ginebra inspirada en la Riviera Francesa en alianza con Tom Nichol.

Esto sin contar su faceta como modelo al ser imagen de reconocidas marcas de moda como Chanel y De’Longhi. También tiene con varias mansiones en diferentes zonas de Hollywood (Los Ángeles), en Nueva York, Nueva Orleans, en la región del Lago de los Ozarks, en su Missouri natal e incluso fuera de Estados Unidos pues a su patrimonio se suma una residencia en el sur de Francia.

Es por ello que más de uno se ha preguntado si los primogénitos del actor están conscientes de su decisión y si realmente renunciaran al apellido de su padre, pues de hacerlo consideran que también deberían de renunciar a su fortuna, situación que ha desatado burlas en redes sociales.

“Pobres niños... es vital sanar la relación tanto con el padre como con la madre”, “Cuando el padre muera que renuncien también al billete que van a heredar”, “Sea cuál sea el problema que conlleven como pareja o ex pareja no estoy de acuerdo en permitir que mis hijos se quiten el apellido del padre , ni por mil vicios que supuestamente tiene el , la sangre no se borra , eso es renegar del padre que se tiene”, han sido algunos comentarios.