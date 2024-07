“Ya está vieja”, aseguran que Maite Perroni está embarazada de nuevo a sus 41 y las críticas dejan ver lo peor

Fue en mayo de 2023 cuando Maite Perroni y Andrés Tovar recibieron a su primera hija Lía, que llegó a reforzar su amor y darle mayor alegría a sus vidas.

A través de redes la actriz y cantante y el productor ejecutivo han compartido fotos que dejan ver lo hermosa que es su hija, y sin duda heredó la belleza de su madre.

Y ahora que la pequeña tiene más de un año , aseguran que la cantante está embarazada de nuevo, viviendo así uno de los mejores momentos de su vida.

Aseguran que Maite Perroni está embarazada de nuevo a sus 41 y las críticas dejan ver lo peor de redes

Fue la creadora de contenido Jacqueline Martinez, mejor conocida como Chamonic, quien informó a través de redes que Maite Perroni estaría esperando a su segundo bebé con Andrés Tovar.

“Según San Lucas …me cuentan que Marte Perroni estaría en la dulce espera de su segundo bebé ..👶🏻 así que tiempo al tiempo y esperemos lo confirme” , dijo la famosa creadora de contenido.

Maite Perroni La actriz estaría esperando a su segundo bebé según informó Chamonic (@chamonic3/Instagram)

Pero, lo que más sorprendió, fueron los crueles comentarios que usuarios dejaron ante la hermosa noticia, pues en lugar de felicitarla y desearle lo mejor, comenzaron a criticarla por estar embarazada por segunda vez y a sus 41 años.

“Pero no se tardó nada”, “ya va a ser la abuelita de la bebé”, “dios mío tiene 41 años y puede dar a luz, me preocupa su salud”, “Maite ya estás muy viejita para tener hijos”, “debería ser un crimen tener hijos después de los 40″, “esta quiere amarrar bien a ese hombre, una no le bastó”, “por qué ahora las mujeres quieren ser mamás tan tarde”, “Maite pero ni se te ha cerrado la herida de Lía y ya vas a tener otro”, y “de lo peor estas mujeres que hacen todo por amarrar hombres”, fueron algunos de los crueles comentarios en redes.

Y no es a la primera famosa que critican por tener hijos después de los 40, ya le pasó a Hilary Swank, que tuvo gemelos a sus 48, Kourtney Kardashian a sus 44, o Salma Hayek que tuvo a su hija a sus 41, dejando ver lo peor de las redes.

No hay límites para convertirse en madre, siempre que el cuerpo esté bien, y los médicos indiquen que no sería un embarazo de alto riesgo, las mujeres pueden quedar embarazadas después de los 40 sin problemas, y nadie debería juzgarlas por ello.

Cada una tiene su razón, ya sea por problemas de fertilidad, porque no tenían pareja, o porque simplemente no era el momento adecuado para ellas, lo importante es que ellas se sientan bien con ello, y si es así, es lo único que importa.