Maite Perroni mostró cómo llevar un total white de la forma más elegante

La actriz Maite Perroni está más feliz que nunca, pues desde la llegada la pequeña Lía, su única hija, la vida le cambió significativamente. Su estreno como madre lo hizo a la par de la última gira que tuvo la agrupación RBD, de la que formó parte cuando era una adolescente y que fue inicio de su carrera artística, pues ahora no solo canta, sino que está consagrada como una excelente actriz y también empresaria.

Este jueves 2 de mayo, se convirtió en al portada de la vista de Panorama Moda, del diario El Heraldo, donde habló sobre la maternidad, en la que debutó hace 11 meses. Para ella convertirse en madre ha sido el crecimiento más retador en toda su vida y así como el mayor proyecto que ha tomado. También contó cómo logra ese balance entre su nueva faceta y sus compromisos profesionales.

“Creo que después de 20 de carrera me puedo dar la oportunidad de tomar pausas y decisiones que me permitan, junto con mi equipo y prioridades familiares, ir entendiendo cómo seguir construyendo este camino que me apasiona, que es mi carrera, pero sin dejar la prioridad más importante que es ese ser humanito que es todo para mí”, expresó la artista de 41 años.

Destacó que ahora solo toma proyectos que le permitan desarrollarse como productora. Actualmente, está enfocada en algunos trabajos que no se han materializado. A pesar de la poca experiencia como madre, aconsejó a todas aquellas quienes también desean serlo o que ya están en este maravilloso mundo de la maternidad, pero que no han sabido acoplarla con sus deseos como mujer trabajadora.

“Lo importante es que no hagamos caso a las etiquetas, ni a los juicios que están establecidos socialmente alrededor de lo que hacemos o cómo lo hacemos. Cada una haga y viva su historia lo mejor que pueda”, aconsejó la protagonista de novelas. Perroni también contó que no descarta convertirse nuevamente en madre, aunque no dio más detalles.

Maite en un total white

Como era de esperarse, Maite posó regia y elegante para esta edición en la que se lució con un traje completamente blanco. La actriz llevó un pantalón ancho con una camisa en el mismo valor, además dejó suelta su icónica melena negra, mientras que el color lo puso en sus labios, con un toque rojo, que realzó no solo sus facciones, sino también el outfit. Además, completó el atuendo con una zapatos stilettos color nude y solo un hermoso anillo dorado.

¿Cómo llevar este atuendo y lucir igual de sofisticada?, pues lo primero será perder el miedo a lucir en blanco total. Uno de los consejos es saber elegir las texturas que usarás, procura que no sean casi transparentes, opta por el algodón, lino, seda o denim blanco.

Además, incorpora detalles o accesorios llamativos para darle interés al conjunto. Puedes optar por zapatos de tacón en un tono metálico, una bolsa de mano con detalles dorados o plateados, o joyería llamativa en tonos dorados o plateados.