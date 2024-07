“Se cree JLo”, el look de Ángela Aguilar en Los Ángeles por el que la acusan de olvidar sus raíces mexicanas

La famosa fue criticada por este look que llevó en Los Ángeles

Ángela Aguilar es una de las cantantes más famosas y exitosas de México, pero también de las más polémicas y es que a lo largo de su carrera ha recibido críticas por diferentes razones.

Desde sus looks, hasta lo que dice y publica se convierte en objetivo de críticas, y en las últimas semanas se ha convertido en blanco de críticas por su romance con Nodal.

Sin embargo, a pesar de todo lo que le dicen a ella, a él y a sus familias, ellos han presumido su amor en redes y dejan ver que están más enamorados que nunca y van muy en serio.

Recientemente, la famosa estuvo pasando unos días en Los Ángeles con su familia, su padre Pepe Aguilar, su madre Aneliz, y su hermano Leonardo, ya que el cantante estuvo de invitado en el programa de Jimmy Kimmel.

“Se cree JLo”, el look de Ángela Aguilar en Los Ángeles por el que la critican

Ángela Aguilar estuvo en Los Ángeles para acompañar a su padre Pepe Aguilar en el programa de Jimmy Kimmel, y lució un atuendo muy elegante.

La joven llevó un vestido midi amarillo con blanco, con escote y tiras finas y complementó el look con un maxi abrigo blanco y tacones plateados.

Además, llevó una bolsa amarilla pequeña, lentes oscuros, y joyas que elevaron su look, pero la compararon con Jennifer López y comenzaron a criticarla, pues aseguran que se le olvidaron sus raíces mexicanas.

Y es que la joven siempre se ha caracterizado por llevar prendas mexicanas como vestidos con tejidos propios de México, corsé, faldas, pero ahora, parece que las ha dejado de lado.

“Ahora Ángela se cree JLo”, “se cree la muy diva porque está con Nodal jaja”, “ay no puede ser, si está muy linda, pero tiene aires de señora rica”, “ella ahora cree que tiene millones con Nodal”, “amé su look, pero es como too much”, “ahora se cree la señora, lo que tiene son 20 años”, “ni Cazzu se vistió tan exagerada nunca ni tan ridícula”, y “lo siento, se cree JLo llegando a la entrevista”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Ángela estuvo unos días con Nodal la semana pasada en España y hasta convivió con su hermana Amely, así quedó demostrado en historias que ambas publicaron.

Y luego, la mexicana se fue a Los Ángeles con sus padres y hermano, mientras que Nodal estuvo en Italia donde asistió al concierto de Andrea Bocelli para celebrar su carrera artística y hasta cantó con él.

Hasta los momentos se desconoce si están juntos de nuevo, o cuándo se verán, pues no han compartido fotos ni historias en redes, pero seguro lo harán saber.