“Qué fea pedicura”, Ángela Aguilar presume reencuentro con Nodal, pero sus pies generan rechazo y burlas

Ángela Aguilar y Nodal se reencontraron finalmente tras semanas de haber estado separados luego que ella volviera a Texas con su familia y él se quedara en España.

Y es que el cantante se encuentra en su gira Pa’l Cora Tour y la mexicana pasó unos días con su familia, donde además estuvo en el show Jaripeo hasta los huesos con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo.

La joven dejó saber que ya estaban juntos de nuevo con una foto que compartió en sus historias de Instagram.

Ángela Aguilar presume reencuentro con Nodal, pero sus pies generan rechazo y burlas

La tarde de este jueves, Ángela Aguilar compartió una foto en la que se veían sus pies junto a los de Nodal, dejando saber así que ya finalmente se habían reencontrado.

En la imagen se ve la cantante luciendo unas sandalias negras que dejaban ver sus pies y se notaba que llevaba una pedicura en tono nude y brillo, mientras que el intérprete de De los besos que te di lucía unas botas negras.

Sin embargo, lo que llamó la atención en redes fueron los pies de Ángela, especialmente su pedicura, pues aseguran que no se ve delicada ni arreglada.

“Qué fea pedicura”, “esa niña ni se corta las uñas, las tiene larguísimas”, “que vergüenza con esos pies y esos dedos”, “Ángela podrías cortarte las uñas de vez en cuando”, “primero horrible sandalia y segundo espantosa pedicura”, “Cazzu era más arreglada, esta ni se cuida los pies”, “qué feos pies y esas uñas súper largas, cero glamour”, “lo siento pero uñas largas de los pies se ven horribles”, y “se nota que ni te cuidas ni te arreglas esas uñas”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que critican a Ángela por algo de su look o su físico, desde hace meses la han acusado de usar esponjas y rellenos en las caderas para lucir más curvas, pero ella no ha prestado atención a las críticas.

Ángela ya convive con la familia de Nodal

Ángela Aguilar y la hermana de Nodal, Amely, dejaron saber de forma sutil pero pública a través de sus redes que se conocieron y están conviviendo estos días en España.

Ángela Aguilar y hermana de Nodal Ángela Aguilar y hermana de Nodal compartieron la misma historia (@amely.nodal / @angela_aguilar_/Instagram)

Y es que tanto la hermana del cantante como la mexicana compartieron en sus historias videos de un show del flamenco al que asistieron y aunque no eran la misma toma, se veía que era en el mismo lugar.

Además, Amely compartió videos y fotos de España, donde se sabe que están Nodal y Ángela Aguilar, por lo que no quedan dudas que están pasando tiempo juntos, aunque no han compartido ninguna foto en la que salgan todos juntos.