“¡Con Selena no!”, recuerdan cuando Ángela “insultó” a la reina del tex-mex y hasta su hermano enfureció

Ángela Aguilar es una de las cantantes más famosas y exitosas de México que ha llevado el regional mexicano por todo lo alto.

La joven comenzó desde muy pequeña con su carrera, y ha demostrado que heredó el talento de su padre y lo que ha conseguido lo ha logrado por mérito propio y no por ser “la hija de”.

Sin embargo, recientemente se ha visto envuelta en la polémica por su relación con Nodal, que muchos aseguran que fue una infidelidad a Cazzu, quien era pareja del cantante y madre de su hija Inti.

A pesar de las críticas que ha recibido, los jóvenes presumen su amor en redes y dejan claro que su amor es real pero no dejan de atacarlos.

Recuerdan la vez que Ángela Aguilar llamó a la reina del tex-mex “señora” y le llueven las críticas

Recientemente han recordado una entrevista en redes en la que Ángela Aguilar hablaba sobre Selena Quintanilla, luego que la acusaran de copiarla, pues sacó un álbum con sus icónicos temas.

Fue en el 2019 cuando la cantante sacó un álbum para rendir tributo a la reina del tex-mex, con temas como Bidi bidi bom bom y Como la flor.

La hija de Pepe Aguilar aseguró que sacaría ese álbum para que niñas de otras generaciones conocieran a la cantante que falleció en 1995.

“Yo creo que antes que nada tengo que aclarar que voy a sacar un ep (disco) básicamente tratando de honrar a Selena, hacerle un tributo, hacer que más niñas de otras generaciones escuchen su música y sientan lo que es ser méxico-americana, que puedan saber cómo bailar cumbias y sentirse orgullosas”, dijo la joven en ese entonces.

Sin embargo, la criticaron y aseguraron que quería parecerse a ella por lo que ella salió a defenderse, pero lo que dijo fue peor.

“Yo no estoy tratando de imitarla, ella tiene su estilo y yo el mío. Imagínate que yo trato de ser Selena, imagínate que Selena trate de ser yo o sea no. Bueno primero ni siquiera había nacido cuando ella estaba cantando, a parte o sea era una señora ya más grande, yo tengo 16 años”, dijo la joven en ese entonces.

Esto molestó a los fans en ese entonces y ahora, quienes tomaron como un “insulto” que llamara “señora a Selena, quien solo tenía 23 años cuando falleció, además que dicen que ni volviendo a nacer podría ser como Selena, aunque lo intentara.

“Ángela no le llega ni a los talones a nuestra reina eterna”, “jaja ya quisieras ser como Selena, pero pues nunca podrás”, “ay reina, tú ya vas a tener su edad, ya eres señora entonces”, “pero esta cada vez que habla se hunde más”, “con Selena no chiquitita, eso no te lo acepto”, y “yo creo que ella no piensa cuando va a hablar, no coordina jaja”, son algunas de las críticas que se leen en redes.

Así reaccionó el hermano de Selena, A.B Quintanilla a lo dicho por Ángela

Y no solo desató la furia de los fans, sino también el del hermano de Selena, A.B Quintanilla, quien se mostró molesto y ofendido por lo que dijo Ángela.

“Hay una artista que, no voy a mencionar nombres, de hecho, grabaron un álbum completo de canciones de Selena y no sé cuál fue el propósito, pero esa persona supuestamente dijo que su propósito era mostrarle a la generación más joven quién era Selena”, dijo tiempo después el hermano de la fallecida cantante.