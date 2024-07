JLo pasó su segundo aniversario con otro hombre que no es Ben Affleck y más detalles que evidencian “crisis”

Parece que los días de romance y amor de Jennifer López y Ben Affleck quedaron en el pasado y es que durante su segundo aniversario de bodas los rumores de separación aumentaron.

Y es que este martes 16 de julio la pareja cumplió dos años de casados, pero no hicieron nada romántico para festejarlo, de hecho, ni siquiera se vieron ni estuvieron juntos.

Medios como TMZ y Page Six revelaron cómo pasaron ambos actores esta fecha que debería ser muy especial para los dos y han sorprendido.

Así pasaron JLo y Ben Affleck su segundo aniversario de bodas y dicen que la crisis es evidente

Los medios estadounidenses revelan que Jennifer López y Ben Affleck no estuvieron ni siquiera en la misma ciudad en su segundo aniversario de bodas.

La famosa actriz y cantante estuvo en los Hamptons, en Nueva York, dando un paseo en coche y en bicicleta con otro hombre que no era el actor, y se trata de su amigo y manager, Benny Medina.

La cantante fue captada paseando en un auto negro descapotable que era conducido por Medina, y también fue fotografiada mientras paseaba en bicicleta mientras llevaba un jumpsuit blanco, top y sandalias bajas, y se veía muy triste. Sin embargo, llevaba su anillo de bodas.

Por su parte, Ben Affleck estuvo este día en su oficina en Los Ángeles, y fue captado mientras llegaba, luciendo un traje gris, camisa blanca, un bolso blanco y también lucía algo triste y cabizbajo.

“Uy no celebrar el aniversario de bodas ya es mucho decir”, “no hay dudas que están mal estos dos”, “wow hay crisis y cada vez peor”, “cuando no estuvieron juntos ni en el aniversario de bodas ya es mucho decir”, “es obvio que ya no están juntos”, “ay no aquí no hay vuelta atrás”, y “pobre de ellos, se ven tristes”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En los últimos días los famosos no han sido captados juntos, de hecho, el pasado 4 de julio también lo celebraron por separado y la famosa hasta lo presumió en redes.

Sin embargo, JLo ha sido captada con los hijos del actor, especialmente con Violet, y de vez en cuando, usan sus anillos, por lo que los fans no saben qué pensar, pero sin duda todos coinciden en que hay una crisis.

Los medios han asegurado que están separados, que pusieron en venta su mansión juntos, que han ido a terapia para intentar arreglar las cosas y hasta que se han dado tiempo, pero se desconoce qué es cierto y qué no, lo que sí es evidente es que no están muy bien.