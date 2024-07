Jennifer Garner y Jennifer López son unas de las actrices más famosas de Hollywood que a sus más de 50 lucen como de 30 y encantan con su belleza y su figura.

Cada una tiene su estilo, muy diferente, JLo siempre opta por looks más sexys y modernos, mientras que Garner lleva más looks cómodos y casuales.

Sin embargo, de vez en cuando llevan looks parecidos y ambas han lucido vestidos negros y largos, pero de diferentes formas, lo que ha dividido opiniones sobre sus looks.

Jennifer Garner y JLo llevan vestido negro pero dicen que una luce “con clase” y la otra “vulgar”

Recientemente Jennifer Garner lució hermosa y a la moda con un espectacular vestido negro largo, con el que presumió su espectacular figura a sus 52 años.

La famosa llevó un vestido largo con cuello redondo y sin mangas, ligeramente ancho que llevó con tacones y el cabello suelto con ondas, con el que aseguran que lució muy elegante y con mucha clase.

E hizo recordar la vez que JLo llevó un vestido negro y largo también pero más atrevido y sexy.

La cantante y actriz llev ó un vestido negro largo y ajustado, de tiras finas, que tenía un atrevido escote hasta la zona del abdomen, por lo que dicen que la famosa lució “vulgar”.

“Qué diferencia Jennifer Garner y JLo, una con clase y la otra vulgar”, “JLo no asume la edad que tiene, piensa que todavía tiene 20″, “wow Jenn Garner se ve hermosa, aprende JLo”, “creo que Jennifer López debería aprender algunas cosas de estilo de la ex de su esposo”, “a los 50 se viste como Jennifer Garner con elegancia y clase, no vulgar”, y “una mujer que sí sabe asumir su edad, no como la otra”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Además, otro de los vestidos que JLo llevó negro y largo, era de mangas largas, pero con transparencias, lo que muchos aseguran que ya no se debe lucir a los 50 o más.

Cada una tiene su estilo y no deben ser comparadas ni criticadas por ello, pues ambas dan lecciones de moda con sus looks y siempre lucen fabulosas.

Además, son grandes madres, y dejan ver que sus hijos son lo primero, por eso se llevan bien y no son enemigas a pesar de ser la ex de su esposo, e incluso en estos momentos en los que supuestamente JLo y Ben se están divorciando, Jennifer Garner los ha ayudado a ambos.