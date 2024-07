“Luce miserable”, la foto de Emme con JLo que ha causado preocupación tras supuesta separación de Ben Affleck

La supuesta separación de Ben Affleck y Jennifer López parece que no solo está afectando a los propios famosos, sino a los hijos de ambos.

Y es que ya se habían acostumbrado a la familia que habían formado juntos, y tanto Emme, hija de JLo, como Seraphina, hija de Ben, habían formado una gran hermandad.

Sin embargo, el hecho que ya no pasen tiempo juntas parece que las ha afectado mucho, y así se evidenció en unas recientes fotos tomadas por los paparazzis en las que se ve a la adolescente de 16 muy triste.

La foto de Emme junto a JLo que ha causado preocupación tras supuesta separación de Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck han estado pasando tiempo de calidad en solitario, ella con sus amigos y su hija, y él con sus hijos, tras su supuesta separación.

Desde hace unas semanas ya no se les ha visto juntos, ni en fechas especiales e importantes como el 4 de julio, donde ambos festejaron por separado.

Recientemente la cantante fue captada paseando junto a una amiga y su hija Emme en los Hamptons en un jeep moderno en tono dorado en el que se veía hermosa con un vestido largo rosa y tacones.

Sin embargo, su hija, quien iba en el asiento trasero, iba muy triste, con unos audífonos, y mirando al horizonte, lo que preocupó a los fans.

“¡Su hija está pidiendo ayuda! Mira su cara 😔”, “pobre chica, luce miserable”, Emme siempre se ve tan triste, el dinero no compra la felicidad”, “esa chica ha tenido que pasar por tanto a tan corta edad”, “cada vez que JLo se separa de alguien, su hija sale muy afectada, así pasó cuando ARod”, “por favor préstale atención a tu hija en lugar de buscar tú atención de los paparazzis”, y “¿Podría ese chico parecer más miserable? ¡Maldición!”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que captan a Emme así de triste, pues cuando JLo terminó con Alex Rodríguez, con quien estaba comprometida, fue compartida una foto en redes en la que se veía a su hija llorando mientras era consolada por su padre Marc Anthony.

Ahora, tiene que entender que su madre ya no estará con la familia que habían formado, por lo que no verá tan seguido a quienes consideraba sus hermanos Violet, Seraphina y Samuel y no debe ser fácil para una adolescente entenderlo y superarlo, lo que tiene a sus fans muy preocupados.