¿Un nuevo amor? JLo se refugia en este hombre tras supuesta separación de Ben Affleck y lo presume en redes

Las cosas entre Jennifer López y Ben Affleck parece ir de mal en peor, y es que en los últimos días no han sido captados juntos ni han festejado juntos fechas como el 4 de julio.

PUBLICIDAD

Los famosos se han mostrado por separado y medios como Page Six aseguran que la pareja ha estado separada desde hace unos meses, específicamente desde marzo, aunque luego de esa fecha han sido captados juntos.

Lo que sí es cierto es que JLo ha hecho su mayor esfuerzo para que las cosas funcionen, pues sería su cuarto matrimonio fallido, pero mientras estaría separada de Ben, se refugia en un hombre.

JLo se refugia en este hombre tras su supuesta separación de Ben Affleck y lo presume en redes

Jennifer López no ha estado encerrada en casa, al contrario se ha enfocado en salir y hacer actividades que la ayuden a distraerse en estos momentos, pero no ha estado sola.

La actriz y cantante ha estado acompañada de Stevie Mackey, quien es cantante, entrenador vocal y productor vocal estadounidense y es su mejor amigo , con quien además ella ha trabajado desde hace años.

Jennifer López y Stevie son amigos desde hace años y él ha trabajado con ella en diferentes ocasiones, ayudándola con su voz, y así lo han demostrado en diferentes oportunidades.

Stevie y JLo son casi inseparables, van de viaje juntos, de paseo, y han tenido varios proyectos como el tema It’s the Most Wonderful Time of the Year que interpretaron juntos en el 2020.

PUBLICIDAD

Recientemente compartieron fotos donde se les ve paseando en bicicleta, y también festejaron juntos el 4 de julio, dejando ver que ha sido su mejor compañía, amigo y refugio en estos momentos difíciles.

Además, él ha estado en cada cumpleaños de ella, y sin duda son grandes amigos, y han dejado claro que es solo eso, por lo que no hay sospechas de romance. E incluso, él ha acompañado a JLo y a Ben de viaje y fiestas y nunca ha habido problemas entre ellos.

Por su parte, Ben Affleck, ha sido captado paseando con sus hijos, y se ha mostrado muy sonriente y feliz, e incluso ha lucido el anillo de casado, por lo que muchos no saben qué pensar sobre esta pareja, si realmente están separados, o están juntos.

Lo cierto es que no se han mostrado juntos recientemente, sino que han estado pasando tiempo con sus familiares o amigos por separado y tienen a sus fans preocupados, y en el limbo sobre su matrimonio.