JLo da “cachetada” a Ben Affleck con sexy “look de la venganza” mientras él se refugia en Jennifer Garner

La cantante y actriz sorprendió con un sexy look en redes

La separación entre Ben Affleck y Jennifer López parece ser inminente, y es que no solo hay rumores sino evidencias, pues aseguran que mientras ella estaba de viaje sola, el actor sacó las cosas de su mansión.

Además, que ya no se han visto juntos, y ambos no llevan los anillos de casados, por lo que el divorcio parece ser un hecho, y mientras esto sucede el actor ha sido captado con su ex, Jennifer Garner.

Y es que se sabe que a la actriz le importa mucho el bienestar del actor, pues es el padre de sus hijos, y si él está bien, sus hijos lo estarán, por lo que siempre lo ayuda cuando él atraviesa momentos difíciles como estos.

Mientras Ben Affleck se refugia en Jennifer Garner, JLo da “cachetada” con sexy look de la venganza

Pero, mientras Ben Affleck se ha refugiado en Jennifer Garner y sus hijos, Jennifer López ha aparecido con un sexy look que muchos han denominado “de la venganza”.

Para promocionar sus productos de su marca JLo Beauty, la actriz y cantante lució un diminuto short tejido de Chanel y un top corsé de cachemira de la misma marca en un tono rosa pastel.

La famosa complementó su sexy look con unos tacones dorados destalonados y unos lentes también rosados, llevando el cabello recogido en un moño alto.

Muchos la halagaron por este look con el que deja ver su lado más sexy a sus 54 años, y con el que deja claro que puede estar soltera, pero se ve mejor que nunca.

“Wow para que el Ben vea lo que se perdió”, “pero esta mujer como puede dejarle un hombre”, “no puedo creer que tenga 54, se ve de 20″, “si está soltera, le está cayendo muy bien”, “tremenda cachetada para Ben jaja hermosa y sexy”, “ya quisiera la Jennifer Garner verse así de hermosa”, y “cuando quieres mostrarle a tu ex lo que perdió”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Hasta los momentos, los famosos no han confirmado su separación, y JLo sigue compartiendo videos e imágenes en redes de su trabajo y marcas y aunque Ben ha querido refugiarse en su ex, parece que la actriz está cansada.