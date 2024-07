¿Está en su derecho? La sorprendente decisión de Cazzu que provocaría una nueva batalla con Christian Nodal

Cazzu al parece no desea que su hija sea mexicana.

Desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación, el pasado 23 de mayo, el cantante ha sido señalado y acusado de no guardar una estrecha relación con su hija, Inti, de tan solo 10 meses, incluso algunos afirman que sería un “buen proveedor”, pero no “un buen padre”, ya que ahora está enfocado en su gira “Pa’l cora” y la nueva relación amorosa que sostiene con Ángela Aguilar.

El artista de 25 años borró todas imágenes de su pequeña de su cuenta en Instagram, donde ahora solo publica lo relacionado con su tour, mientras que en las historias ya le dedicado alguna a su “vida”, como la calificó hace unos días, cuando le afirmó que la extrañaba demasiado, ya que mientras él está en Europa, Ángela continúa con su vida artística en Estados Unidos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal adoptaron una mascota. El perrito llamado Chichí ya tiene su propia cuenta en Instagram y no se salvó de los haters.

Además, la nueva pareja tiene un “bebé”, se trata de un perrito cocker spaniel marrón, llamado Chichí, al que le han creado su propia cuenta en Instagram y ya el propio Nodal no la ha presumido en sus redes sociales, algo que enfureció a la audiencia, que le envió algunos mensajes como: “Ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita. Solo no es justo”, “Le tuvieron que crear una cuenta al perro porque a ellos los funan en todos lados " y “Reemplazar el amor de una hija con un perro”.

La decisión de Cazzu que divide opiniones

Nodal no ha expuesto a la bebé y se presume que sea por acuerdos con Cazzu, quien sí ha publicado imágenes con la pequeña tras la separación, algo que ha sido aplaudido. También se ha especulado sobre la pensión alimentaria que debe recibir, ya sea por consenso entre ellos o a través de un tribunal.

Según la normativa mexicana, el padre o la madre debe otorgar el 15% de sus ingresos a sus hijos, pero siendo la niña argentina, esto podría variar según las leyes del país suramericano. Y precisamente sobre la nacionalidad de Inti, trascendió que la rapera habría tomado una decisión.

De acuerdo con el canal de Youtube, Chisme no like, “desde el círculo íntimo de Cazzu, ella jura y perjura que jamás permitirá que, por nada en el mundo, su hija Inti sea mexicana”. Y se especula que, seguramente, Nodal debe querer que su bebé lleve su nacionalidad.

Según la embajada de México en Argentina, solo se debe hacer el registro para elaborar un acta de nacimiento mexicana, para luego obtener el acta de nacimiento y posterior pasaporte. Para hacer tal trámite es necesario la presencia de ambos padres, por lo que si Christian desea la nacionalidad para su niña, tendrá que pedirle el consentimiento a Cazzu.

Esto dividió opiniones en redes sociales: “Ella podrá tener pasaporte argentino y está bien, pero sangre mexicana tiene el 50% y la cara de mexicana la tiene completa”, “¡Qué buena decisión de Cazzu!” “Está bien, si no lo necesita”, “Pero la niña es mexicana le guste o no” y “¡Está en su derecho! Ella es la madre y es quien se desvela cuidando de ella”, fueron algunos de los comentarios.