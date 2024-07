Así fue como Karol G le declaró su amor a ex de Eiza González

Karol G ha logrado consagrarse como una de las cantantes latinas más elogiadas del momento ante el éxito que ha conseguido con sus últimos temas musicales y conciertos a nivel mundial. Sin embargo, también es toda una fan enamorada y no ha dudado en contar quien ha sido su crush.

PUBLICIDAD

Actualmente, la reguetonera tiene una relación estable con el también cantante Feid, romance que ha preferido mantener alejado de los escándalos por lo que pocas veces han sido captados juntos.

Ahora ha surgido una entrevista de hace algunos años atrás donde la llamada Bichota expone quien ha sido su amor platónico en el mundo del entretenimiento y más de una la acompaña en su sentimiento.

Este es el amor platónico de Karol G

Karol G no tiene reparo en exponer lo enamorada que llegó a estar de Mario Casas, luego de haber visto una de sus película la cual la llevó a seguir viendo distintas producciones del galán español.

“Desde la primera película que vi me enamoré; luego, empecé a buscar más y a ver otras películas, me veía entrevistas y, como persona, me cautivó”, llegó a contar la intérprete.

Casas se ha convertido en uno de los actores españoles más codiciados de los últimos tiempos, debido a su talento como actor pero sobretodo por su innegable atractivo físico con el que enamora a cualquiera.

Esta no ha sido la única vez que la colombiana habló de su amor por el ex novio de Eiza González, pues también lo elogió por su película ‘Tres Metros sobre el Cielo’ donde también la enamoró por su manera de amar.

PUBLICIDAD

“Estoy completamente enamorada de Mario Casas, el actor español de A Tres Metros sobre el Cielo. Hombres, vean esa película para que aprendan cómo es que un hombre tiene que enamorar a una mujer”, dijo entre risas en un video que se ha hecho viral en redes sociales y ha recibido el apoyo de distintas usuarias fanáticas de Mario.

La originaria de Medellín ha llevado su admiración por Casas a otros niveles al inspirarse en la serie ‘El Barco’, al incluir en su disco KG0516 un tema con el mismo nombre que la serie que protagonizó el actor entre 2011 y 2013.

El tema habla sobre la historia de los tripulantes del Estrella Polar, que tras una tormenta viajan a la deriva perdidos en alta mar y termina con “Por eso en la vida real no hay finales felices, ni finales tristes. Solo existen los nuevos comienzos”, dijo Mario a lo que ella interpretó con un “Porque en mi mundo no existen los finales felices, ni los finales tristes... Pero yo creo en los nuevos comienzos”.

Recordemos que a finales de 2023, el galán fue vinculado amorosamente con Eiza luego que aparecieran paseando juntos por Europa muy acaramelados, aunque ninguno de los dos famosos llegó a confirmar dicho romance y ahora ella se ha mostrado junto al modelo Guy Binns.