“El suegro que todas merecemos”: Karol G y el baile con su suegro en medio de la Copa América

Karol G se encuentra en el centro de las polémicas luego de ser la encargada de cantar el himno de Colombia en la gran final de la Copa América disputada el pasado 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, pues muchos criticaron una vez más su poco talento y aseguraron que no se entendió nada mientras entonaba las notas.

Lejos de causar emoción entre sus paisanos colombianos, la llamada Bichota recibió cientos de comentarios negativos donde su vestimenta también enfrentó señalamientos al aparecer con la camiseta de la selección cafetalera junto con una falda de cuerpo negra a dúo con unas botas altas, atuendo que fue considerado inapropiado.

Sin embargo, la cantante no dudó en disfrutar el gran momento que vivía su país al tratarse de una de las justas deportivas más importantes y contó con el apoyo de su familia y la de su novio Feid.

Así disfrutó Karol G la Copa América junto a su suegro

Luego que surgieran rumores de una supuesta ruptura entre Karol G y Feid la pareja ha aparecido junta en la justa deportiva derrochando todo su amor entre besos, risas, bailes y mucha complicidad.

Quien no dudó en aprovechar el momento fue el suegro de la artista, Jorge Mario Villada, quien fue captado desde el palco VIP bailando a su lado bastante feliz al ritmo de Jennifer Lopez con el tema ‘Let’s Get Loud’, aunque una vez más los comentarios negativos no tardaron en aparecer.

Aunque algunos elogiaron la relación que tiene con su suegro, hay quienes aseguran que solo lo hizo al ser captada por las cámaras.

“El suegro que todas merecemos”, “Karol ya ganó”, “Lo abrazo apenas vio que la estaban grabando”, “Que más le tocó bailar hay 😂😂😂😂😂 porque con el canto del himno no le fue bien, todo mundo pendiente que detrás estaba Messi”, “Si mejor que baile porque para cantar no sirvió”, “El sueño de todo Padre, una yerna así”, han sido algunos comentarios.

En el video que se ha hecho viral en redes se puede ver a la reguetonera cantando y bailando, para luego abrazar al padre de Ferxxo, quien solo miró con agrado.

Quienes también gozaron el momento fueron Maluma, Ryan Castro, Belssd, Keityn, quienes fueron captados en el mismo audiovisual, al encontrarse disfrutando todos juntos.

En otros videos, Karol también se puso cariñosa con su pareja, pese a que ambos han preferido mantener su relación alejada de los escándalos y las habladurías.