“Parece Kim Kardashian”, las fotos de Cynthia Rodríguez por las que dicen que hay algo “extraño” en su rostro

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más exitosas de México que saltó a la fama durante su participación en el reality de canto La Academia.

Actualmente la famosa se dedica a su familia, su hijo León y su esposo Carlos Rivera, pero también trabaja en sus proyectos personales y hace publicidad a algunas marcas.

A casi un año de haber dado a luz a su pequeño León, la celebridad luce fabulosa y tiene una figura espectacular debido a su entrenamiento diario que presume en redes, pero eso no la exime de ser criticada.

Y recientemente recibió duras críticas tras publicar unas fotos de un maquillaje que le hicieron, y aunque a ella le encantó, aseguran que no se parecía.

Las fotos de Cynthia Rodríguez por las que dicen que hay algo “extraño” en su rostro

Este lunes Cynthia Rodríguez compartió unas fotos en las que presumía su maquillaje y cabello y aunque se veía hermosa, la criticaron.

“Día de fotos. 📸”, escribió la famosa presumiendo su maquillaje con cejas negras, sombras en tono tierra, labial nude, y pestañas grandes, y su cabello lo llevó suelto con unas ondas suaves.

Sin embargo, a muchos no les gustó y aseguraron que no se parecía a ella, e incluso la compararon con las Kardashian.

“No ,te pareces 1 de dos o mucho filtro o el maquillaje no te favorece”, “Tuve que ver la foto más de 2 veces para si era Cyn, súper guapa pero no se parece a la Cyn que siempre vemos”, “Pensé que era Kim Kardashian jaja. De verdad están super filtradas esas fotos”, “Es muy Kardashian el make up”, “No parece Cyn es más guapa sin filtros”, “Estoy en desacuerdo, no me gustó la ceja casi negra. No combina con el color de tu cabello y tus facciones estuvieron muy cargadas”, y “Es otra persona no es ella...😢”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Cynthia Rodríguez La famosa recibió crueles críticas por este maquillaje (@cynoficial/Instagram)

Ante las críticas, Cynthia no se quedó callada y se defendió dándole una respuesta contundente.

“No, no me parece, a mí me encanta y eso es lo importante persona sin foto”, dijo la famosa a una de las personas que la criticaban, dejando claro que, aunque a nadie le gustó, a ella sí, y lo reforzó diciéndolo a quien la maquilló que le había encantado.

No es la primera vez que la critican por diferentes razones, desde sus looks, hasta la acusan de ser una “mantenida” de Carlos y no trabajar, e incluso dicen que su relación es falsa y que él le paga una cierta cantidad de dinero para “aparentar”, pero ante todas esas críticas, la famosa simplemente las ignora y sigue adelante.