“El beso más falso”, Carlos Rivera y Cynthia se dan apasionado beso en concierto, pero los critican por esto

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas más ejemplares y sólidas del mundo del espectáculo que el año pasado le dieron la bienvenida a su primer hijo.

A través de sus redes los famosos comparten poco de su relación, pero en diferentes entrevistas ambos han dejado claro que su amor es real y de vez en cuando se dedican mensajes en redes de amor.

Sin embargo, constantemente reciben críticas, asegurando que su matrimonio es falso y hasta han asegurado que el cantante es “gay” y le paga una suma de dinero a Cynthia para aparentar esa relación.

Ellos nunca se han referido a las críticas, pero sí dejan claro que se aman, de hecho, Carlos le ha dedicado muchas canciones a Cynthia y lo ha hecho público.

“El beso más falso de todos”, Carlos Rivera y Cynthia se dan apasionado beso en concierto pero los critican por esto

Recientemente, Carlos Rivera celebró sus 20 años de trayectoria con un concierto en la Arena CDMX y tuvo a grandes invitados, entre ellos, Cynthia Rodríguez.

Y es que recordemos que los famosos se conocieron durante su paso por La Academia, reality de canto que Carlos ganó y años después comenzaron su relación.

Cynthia sorprendió al aparecer en el escenario más hermosa que nunca, luciendo un hermoso vestido largo con brillos en tono azul, tacones, y el cabello suelto con ondas.

La pareja interpretó el tema “Si no estás conmigo”, que originalmente ella cantaba con José Luis, quien fue participante también de La Academia y pareja de Cynthia.

El amor y la química brotaron en ambos mientras cantaban el tema y al final, se dieron un apasionado beso con el que callaron a quienes los critican y también con el que dejaron enterrados los rumores de separación.

Sin embargo, las críticas no pararon y aseguraron que el beso se vio falso y forzado. “Ricky Martín y Rebeca de alba 😁”, “fan de su relación ficticia”, “tapando para q no digan nada y ella se presta sal del closet y ya”, “ara taparle el ojo al macho ajajaja”, “que falso se vio ese beso”, “Es la única canción que se sabe jajaja 😂 ese tema era de JL y de ella”, “Y en 20 años nuestra Cinthya solo ha cantado esa canción 🙄”, “Que se siente cantar una canción que le recuerda a su ex ?😢”, y “el beso súper forzado”, fueron algunas de las críticas en redes.

Sin embargo, sus fans salieron a defenderlos y aseguraron que se veía el amor que se tienen, además que fue la primera vez que cantaron juntos, lo que emocionó mucho a sus seguidores.