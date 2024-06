“Con dinero de él”, Cynthia dio extravagante regalo a Carlos Rivera en el Día del Padre, pero la critican

Este domingo se festejó el Día del Padre y muchos famosos celebraron este día por primera vez, como fue el caso de Carlos Rivera.

PUBLICIDAD

El cantante y su esposa, Cynthia Rodríguez, recibieron a su hijo León el 3 de agosto del año pasado y a través de redes han compartido algunas fotos con su pequeño, dejando ver lo felices que son, sin dejar ver su rostro.

Este domingo, la conductora mexicana sorprendió al cantante con una enorme y hermosa sorpresa en casa, que él presumió. Sin embargo, a ella la criticaron.

Cynthia preparó extravagante regalo para Carlos Rivera en el Día del Padre pero la critican

A través de las redes, Carlos Rivera compartió una adorable foto en la que está con su hijo en el piano de su casa y alrededor tiene muchos globos azules, blancos, de león y unas letras enormes con rosas que dicen “Papá”.

El cantante escribió “Muy temprano regresamos a casa y me reciben con la sorpresa más hermosa. Desde hace 10 meses el mundo es más bonito, mi vida tiene otro sentido y se resume en alegría cada vez que me miras a los ojos con tu mirada profunda llena de universos. Has llegado para enseñarme la verdadera belleza de la vida. Que fortuna ser tu papá mi pequeño León. Gracias a ti y a mami @cynoficial por la sorpresa. Los amo. ♥️🦁”, mostrándose feliz por el hermoso detalle que su esposa tuvo con él.

A esto Cynthia escribió “¡Eres el mejor papá del mundo! Que afortunados somos Leoncito y yo. Te mereces todo, te amamos. ❤️”.

Sin embargo, en redes le llovieron las críticas a la exacadémica pues aseguran que ella “no trabaja” y habría pagado este enorme detalle y regalo para Carlos con el propio dinero de él.

PUBLICIDAD

“Seguro lo pagó él mismo”, “con dinero de él, así si es fácil”, “muy bonito Cynthia, pero cuánto dinero pusiste tú”, “seguro ella agarró y usó la tarjeta de él mismo para darle una sorpresa jaja”, “un lindo detalle que él pagó de seguro jaja”, “no pues así que chiste, ella lo mandó a hacer y lo pagó con dinero de él jaja”, y “tan linda ella, pero no creo que tenga dinero para pagarlo, pues vive de mantenida”, fueron algunas de las críticas.

No es la primera vez que la critican y hasta la llaman “mantenida”. Sin embargo, la famosa se dedica a ignorar los malos comentarios y además ha demostrado que tiene su propio trabajo y hace publicidades a algunas marcas.