Evaluna reacciona a foto de Camilo con su cuñada y aseguran que se molestó por este detalle

Las redes sociales siguen implacables con las criticas hacia Evaluna Montaner y Camilo pese a las muestras de amor que estos se demuestran a diario y ahora un nuevo rumor ha apuntado contra el cantante a quien acusan de estar interesado en Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner.

Las habladurías aparecieron luego que Camilo contara que la cuñada de su esposo no le caía bien en un principio por ser demasiado guapa, elogio que llevó a distintos internautas a alertar a la hija de Ricardo Montaner.

Ahora han reaparecido tales habladurías luego que la familia asistiera a la final de la Copa América efectuada en el Hard Rock Stadium de Miami donde Camilo y Stefi posaron muy juntos, pese a que fue el mismo Ricky quien colgó la foto en su cuenta en Instagram.

“Qué partidazo y qué nervios!!!🇦🇷🇨🇴 q emoción se sintió en la cancha. Impresionante lo q provoca este deporte hermosooo. Nos criamos siguiendo y amando la selección argentina por nuestro papá y lo hemos mantenido en el tiempo pero somos una familia con muchas nacionalidades. Increíble Colombia, tmb merecía ganar!! Imposible no pensar en lo q hubiese sido si hubiese llegado la Vinotinto. Ayer fue un gran día”, fue el mensaje con el que el cantante acompañó la imagen junto a sus cuñados.

La reacción de Evaluna al posado de Camilo y Stefi Roitman

En la imagen de los famosos se puede ver a Ricky y a su esposa vistiendo la camiseta de la selección de Argentina, mientras que Camilo y Sara Escobar, esposa de Mau Montaner lucían la de Colombia, al ser ambos de dicho país. En la misma Stefi abraza al intérprete de ‘PLIS’ y Evaluna no tardó en reaccionar.

“Yo dónde estaba?”, escribió en los comentarios.

Ante su reacción, las advertencias y comentarios negativos no tardaron en aparecer pues muchos aseguran que entre Camilo y Stefi hay algo más, mientras que otros señalan a Eva de “tóxica”.

“Fan de su relación 😂 pero de ellos , no hay peor ciego que el que no quiere ver”, " te estás quedando dormida Evaluna”, " Evaluna, me extraña que viendo.... No veas Evaluna”, “media pila porque te lo roban Evaluna”, “Jajajajaja te descuidas un ratito y puumm fotales con tu cuñada que te quiere bajar el marido ¡ponte pilas! Mi Eva”, " siempre poniéndote el moño”, han sido algunos comentarios.

Pese a ello, Eva y Stefi se encargaron de posar juntas demostrando que no hay enemistad, ni rivalidad alguna entre ellas.