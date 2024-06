Evaluna no podía ser madre por este diagnóstico pero así lo desafió y da esperanza a otras mujeres

La pareja no perdió la fe de ser padres.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son una de las parejas más comentadas del mundo de la farándula pues su estilo de vida y crianza los ha llevado a ser elogiados por muchos pero criticados por otros. Ahora que están en la espera de su segundo hijo a quien llamaran Amaranto han revelado detalles de su vida privada.

Y es que en medio de la nueva etapa que están por vivir con la llegada de un nuevo integrante tras el nacimiento de su hija Índigo en 2022, convertirse en padres fue un verdadero reto para la pareja, luego que los médicos le aseguraran a la hija de Ricardo Montaner que no podía convertirse en madre.

La razón por la que médicos aseguraban que Evaluna no podía tener hijos

Aunque hace unos años atrás Evaluna Montaner aseguraba que no podía tener hijos debido al contrato profesional que mantenía con Nickelodeon, tras casarse sintió el temor de aquel diagnóstico que había recibido sobre su cuerpo.

Ha sido a través de su podcast titulado ‘En la sala’ donde reveló que el contrato con el canal no era lo único que le impedía ser madre, pues también un problema hormonal que padece llevó al personal médico a asegurarle que no iba a poder concebir bajo ningún método.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas esas cosas que no estaban bien en mi cuerpo”, confesó.

Pese a ello, Eva y Camilo nunca perdieron las esperanzas de convertirse en padres, por lo que pusieron toda su fe en Dios para lograr lo que había sido uno de los sueños más anhelados por la cantante.

En su última visita al programa ‘El Hormiguero’ también dieron algunos detalles de lo que habían vivido y hasta revelaron el motivo por el que Camilo se hizo un tatuaje con una vaca.

“Este tatuaje de la vaca me lo hice por Evaluna. Evaluna, desde muy pequeña, recibió un diagnóstico médico que le decía que no podría tener hijos. Los doctores le dijeron: ‘tú no vas a tener hijos y vas a tener que pensar en otras opciones como adoptar’. Fue algo que casi lo declararon, pero ella siempre sintió en su corazón que quería ser mamá”, dijo el colombiano.

Evaluna no solo pudo convertirse en madre, sino que también pudo amamantar sin ningún problema a su primera hija.

“Ella me decía: ‘Yo quiero ser una vaca lechera. Me sueño dándole pecho a mi bebé’. Nosotros creemos en el poder de la intención y la oración. Literalmente teníamos un diario en el que escribíamos todos los días y orábamos por su fertilidad. Yo le decía a Dios: ‘Permítele a mi esposa que sea una vaca lechera’. Y cuando nació Índigo, se pegó a la teta de una vez y fue súper fácil”, agregó.

El caso de Montaner logra darle esperanzas a las mujeres que han recibido el mismo diagnóstico y han perdido la esperanza de ser madres, pues pee a las palabras de los especialistas, no tardaron en convertirse en padres, una vez iniciaron la búsqueda.

“Cuando nos casamos, dijimos: bueno, cuando Dios quiera llegarán. Y bueno, en Andalucía, un tomatico después ya estaba embarazada”, agregó el intérprete.