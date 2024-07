“Parece de Acapulco”: Mar de Regil presume lujoso bolso y la tunden en redes por este motivo

La hija de la actriz, Bárbara De Regil, Mar de Regil, está siguiendo los pasos de su familia, y está sumergida en el mundo del showbiz cuando en el 2019 abrió sus redes sociales y le mostró al mundo sus atributos, por lo que se empezó a dedicar al modelaje, así como a la creación de contenidos, razón por la que muchas marcas acuden a ella.

La chica de 20 años tiene un estupendo cuerpo, como el de su madre, y comparte con ella viajes, proyectos y negocios, pues la joven también es la figura de la marca Loving It, de Bárbara. La influencer ha usado sus redes sociales para dar a conocer algunos de sus talentos, como el de pintar, sin embargo, los ataques que recibió obligaron a su madre a dar la cara por ella.

El año pasado, Mar puso a la venta sus creaciones por precios que oscilaban entre los 6 mil pesos mexicanos (USD 338), un valor que con los internautas consideraron elevado para la “pobre técnica” que usó la tik toker para hacerlas. Los memes corrieron como pólvora por la internet, y Bárbara escribió en sus redes sociales: “Mar, pintas INCREÍBLE TE AMOOOOO”, al mismo tiempo compartió una imagen del cuadro, que aseguró que tiene en su oficina.

Nuevo bolso, nuevo ataque

Este fin de semana, Mar compartió en su cuenta de Instagram un video corto con el que muestra el regalo que le hizo la casa de moda Prada, se trata de un bolso de croché Prada Re-Edition 2005, valorizado en 1.637 euros, unos 1800 dólares estadounidense, y que está disponible en negro, blanco, beige y verde olivo.

“Estoy emocionada porque me mandaron la bolsa ideal para verano, así que vamos a abrirla. Neta se me hace espectacular esta bolsa. Vean esta belleza. No puedo. Me encanta estos detalles dorados porque los puedo combinar con joyería dorada. Se me hace divino con el strap, por tema de comodidad”, expresó la joven modelo.

Por supuesto que las críticas no tardaron: “Esas las venden en Acapulco” y “Las que hacen las artesanas de México, no le piden nada a esa bolsa”, fueron algunos de los comentarios con los que la tundieron, pero ella se mantiene regia con su nueva cartera que está ansiosa por estrenar en alguna playa de México.

Ella misma confesó que las bolsas y el maquillaje son sus más grandes debilidades, por lo que no es descabellado pensar que invierte grandes cantidades de dinero en estos antojos.