“De mal gusto como sus pinturas”: Tunden a Mar de Regil por su arriesgado look en los MTV Miaw

Los Premios MTV MIAW 2024 volvieron a deslumbrar con su mezcla inigualable de música, moda y cultura pop. Este evento, que celebra lo mejor del entretenimiento digital y juvenil, reunió a las personalidades más influyentes del momento en una noche llena de emoción, sorpresas y momentos memorables. Estos han sido un reflejo de las tendencias actuales y una plataforma para que las nuevas generaciones expresen su identidad y creatividad. Desde las actuaciones musicales hasta los discursos de aceptación, cada momento del evento captura la esencia de lo que significa ser joven y estar a la vanguardia del entretenimiento digital.

Entre los muchos aspectos destacados de la ceremonia, uno de los más comentados fue la alfombra verde, donde las celebridades mostraron sus looks más audaces y creativos. Este año, la moda fue un verdadero espectáculo por sí misma, con una gran variedad de estilos que reflejaron la personalidad única de cada invitado.

Mar de Regil, la hija de la reconocida actriz Bárbara de Regil que ha emergido como una figura destacada en las redes sociales, capturando la atención con su carisma y estilo único, fue una de las invitadas especiales de la noche.

Mar de Regil La influencer fue una de las invitadas especiales de la noche (Instagram)

Con una presencia vibrante en plataformas como Instagram y TikTok, Mar ha demostrado tener un talento innato para la moda y el lifestyle, compartiendo con sus seguidores momentos de su vida cotidiana, consejos de belleza y rutinas de ejercicio. Su capacidad para conectar genuinamente con una audiencia joven y diversa ha convertido sus perfiles en auténticos centros de inspiración, reflejando tanto su herencia familiar como su propia voz distintiva en el mundo digital.

Eso sí, la joven no deja de ser blanco de críticas ya sea porque la señalan de “vivir en una burbuja” o por simplemente ser hija de Bárbara de Regil. Ahora, ha sido su look en los MTV MIAW lo que la llevó a ser tema de conversación y no por la mejor razón.

Internautas tunden a Mar de Regil por su look y le recuerdan los cuadros que vendía

En medio de una lluvia de artistas e influencers que incluyó a Danna, Young Miko, Wendy Guevara, YeriMua y más, Mar de Regil sorprendió con su elección de vestuario. Aunque se trató de un look discreto, no dejó de ser impactante pues lució un conjunto compuesto por un top semitransparente, mallas y una chaqueta de cuero oversized.

Este atuendo, aunque más sobrio, mostró su estilo único y su capacidad para destacar con elegancia y sutileza sin embargo, las redes sociales no perdonan e internautas dejaron ver que esperaban “algo mejor”. “Tan mal gusto como sus pinturas””. “Muy equis su look”. “Sin chiste”. “No que estudió moda y así se viste?”, se lee en redes sociales.

Por si fuera poco, también le llovieron criticas por parte de quienes consideran “no merece estar” en un evento tan importante. “¿Qué talento tienes?. “Cual es tu talento o tu grado de estudios 📖 mas que estar de mantenida por la rosario tijeras”, expresaron internautas.

En 2023, Mar hizo estallar las redes sociales luego de que inició un negocio de venta de pinturas que ella misma hacía. En un video, Mar explica que “no son Picasso” pero que están “hechas con amor”. Los cuadros son principalmente basadas en personajes famosos de la cultura pop y caricaturas sin embargo algunos ya la han acusado de plagiar imágenes de Pinterest y se vendían en miles de pesos. En redes sociales, usuarios no tardaron en reaccionar a los costos y tundieron a la joven pero quienes se dedican a las artes son quienes se ofendieron más.