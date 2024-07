“Botas de chile seco”: Danna regresa de España y la tunden por su look más costoso

La cantante fue criticada por su costoso look

Danna ha recorrido un camino impresionante en la industria del entretenimiento, transformándose de una estrella infantil a una figura influyente y multifacética en el ámbito internacional. Sin embargo, si bien su trayectoria ha estado marcada de talento, perseverancia y evolución artística, las críticas la han perseguido en los últimos años.

La intérprete de “Mala Fama” se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música y el entretenimiento en Latinoamérica, y su reciente aparición en los premios MTV Miaw 2024 lo confirma. La talentosa cantante y actriz deslumbró a todos al recibir el galardón en la categoría “Explosión pop del año”, además de ser la encargada de cerrar el espectáculo con una presentación que dejó al público sin aliento.

Su presencia en el escenario fue muy poderosa sin embargo, la magia comenzó desde la alfombra verde cuando se dejó ver con un impactante vestido de látex color borgoña con lo que expresó toda su audacia y sofisticación. El atuendo, caracterizado por su brillo y ajuste perfecto, aportó un toque futurista a su imagen, mientras que los cortes estructurados y ensamblajes meticulosamente diseñados realzaron su figura de manera impresionante.

Aunque Danna se llenó de elogios por parte de los presentes y en redes sociales, algunos internautas no dejaron de criticarla. “Sus botas de chile de árbol seco”. “Ya no cae bien esta chica”. “Ay sí ahora resulta que es un vestido de miles de pesos tan feo que se ve”. “Me da las mismas vibes de Ángela Aguilar queriendo fingir el tono de voz”. “Siempre esas botas hacen ver súper delgadas sus piernas”. “Yo sólo pienso en que ese tipo de zapatos ya duelen a los 10 minutos de traerlos y ahora pensar que no se los puede quitar ni 5 minutos para descansar por que tarda 20 minutos en ponerlos y quitarlos”, se lee.

Cuando la entrevistadora le preguntó sobre el costo del look, Danna respondió “no sé pero un dinerillo. Échale unos 100 mil”.

Danna merece consolidarse como artista internacional

La versatilidad de Danna como artista la ha llevado a explorar diferentes géneros musicales y a destacarse tanto en la actuación como en la música. Desde su inicio en el mundo del entretenimiento, ha demostrado un talento excepcional y una capacidad innata para conectar con su audiencia. Sus canciones han resonado en las listas de éxitos y su carisma la ha convertido en un ícono para jóvenes de toda la región.

Más allá de su éxito musical, Danna ha utilizado su plataforma para abogar por causas sociales, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchas. Su influencia trasciende la música; es una figura relevante en la cultura pop que ha sabido adaptarse a las tendencias y mantenerse vigente en un medio competitivo.

Con cada logro, Danna Paola reafirma su lugar en la industria del entretenimiento. Su estilo audaz, talento excepcional y compromiso social la han convertido en una de las artistas mexicanas más prometedoras a nivel internacional.