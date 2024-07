“Están sospechosos”, la foto de Camilo con su cuñada en la Copa América por la que dicen que “sí tienen algo”

Camilo y Evaluna tienen una de las relaciones más ejemplares y estables del mundo del espectáculo y han formado una hermosa familia con su hija Índigo y Amaranto que está a poco de nacer.

Pero, Evaluna no es la única con un matrimonio sólido, sus padres son un gran ejemplo con más de 30 años de relación y también sus hermanos Rikcy y Mau están casados y dan ejemplo con sus matrimonios.

Sin embargo, Stefi, la esposa de Ricky Montaner ha estado en el ojo del huracán junto a Camilo, pues desde hace meses circulan rumores de que existe algo entre ellos.

Todo surgió desde que el cantante aseguró en el podcast de ella Pensándolo bien pensábamos mal en el que estuvo como invitado que ella le pareció “muy guapa” cuando lo conoció.

“Yo a ti te prejuzgué por guapa, yo te conocí de frente, te vi en el lanzamiento del circo del sol de Messi en Barcelona y claro de repente esta chica muy guapa y yo no tenía el contexto tanto de nada, de que estaba medio hablando con Ricky, pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda y yo pensé varias cosas es muy guapa debe ser una mamera de persona, porque las mujeres muy guapas a veces son creídas, el prejuicio, o no debe ser muy interesante, porque uno dice mientras más guapa menos interesante, menos profunda”, confesó Camilo, sorprendiendo a la joven influencer, actriz y modelo.

La foto de Camilo con su cuñada en la Copa América por la que dicen que “sí tienen algo”

Luego de estas declaraciones de Camilo han asegurado que Evaluna siempre ha sentido celos de su cuñada Stefi y una reciente foto de ella junto al cantante levanto sospechas de un romance o atracción.

Y es que este domingo varios integrantes de los Montaner asistieron a la final de la Copa América 2024, y Ricky compartió algunas fotos de ellos, pero una llamó la atención.

En la imagen aparecen Camilo y Stefi al lado abrazados, y del otro lado la esposa de Mau y Ricky Montaner, lo que desató la polémica en redes.

Y es que muchos critican que Stefi se puso al lado de Camilo, en lugar de al lado de su esposo, además que su pose la catalogan de “extraña” pues su cuerpo está hacia Camilo, mientras que prácticamente le da la espalda a Sara y su esposo.

“Ella siempre al lado d Camilo...mmm”, “aquí todo está sospechoso, ellos juntos, la pose y la mirada de ella”, “uy esa mirada de ella como que dice mucho”, “Ella siempre al lado de Camilo! Que familia rara che”, “La Stefy bien pegadita de Camilo 😂😂”, “el lenguaje corporal de Stefi dice muchooo en esta foto jaja”, “Eva luna , amiga date cuenta”, “pobre Evita y Ricky, estos coquetean en sus narices y ellos ni pendiente”, y “es obvio que aquí hay algo, siempre posan juntos y ella hasta le da la espalda a su esposo”, fueron algunas de las reacciones en redes.