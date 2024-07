“Qué peligro”, Camilo y Evaluna muestran a su hija con hermoso vestido, pero los zapatos generan preocupación

Camilo y Evaluna son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con su hija Índigo y la familia está por crecer con la llegada de Amaranto.

PUBLICIDAD

La pareja se muestra cada vez más feliz, y ya Evaluna se encuentra en las últimas semanas de embarazo, por lo que cada vez falta menos para que sean una familia de cuatro.

Antes que eso suceda, han estado creando hermosos momentos y recuerdos con su hija Índigo, quien ya tiene dos años y lo han compartido en sus redes.

Camilo y Evaluna muestran a su hija con hermoso vestido rojo, pero los critican por colocarle estos zapatos

Cada lunes Camilo y Evaluna publican un video en el que muestran parte de su vida con su hija y su embarazo y recientemente dejaron ver un momento adorable con Índigo.

La pareja fue con su familia y su pequeña a una presentación de flamenco, pues aseguran que es fan de este género musical y baile español, así como Evaluna.

“Nuestra hija despertó a la obsesión del flamenco”, dijo Camilo a lo que Evaluna contó “yo cuando la tenía en la panza oré mucho por este momento porque yo siempre fui muy apasionada del flamenco y me encanta que mi hija también”.

La pareja mostró el momento en el que fueron a una tienda a buscar la ropa para la pequeña y eligieron dos hermosos vestidos de flamenco, uno rojo, y uno rojo con puntos blancos, y mostraron lo hermosa que lucía Índigo, sin dejar ver su rostro.

PUBLICIDAD

Pero, lo que llamó la atención de todos y causó preocupación es que le colocaron unos zapatos de tacones negros, propios del flamenco, pero que muchos consideran que eran peligrosos e inapropiados para una niña de dos años.

“Dios mío qué peligro, como le ponen esos zapatos”, “una niña de dos años con esos tacones no me parece”, “podías ponerle unas bailarinas, era más seguro”, “si la niña no va a bailar podías ponerle otra cosa”, “wow cómo le pone esos tacones, le va a hacer daño a su piecito”, “hermoso el traje, pero esos tacones para una niña no”, “deberían cuidar más a su hija y no exponerla con esos zapatos”, y “no tiene ni 10 y ya usa tacones, que horror”, fueron algunas de las críticas en redes.

Hasta ahora la pareja no se ha pronunciado sobre esta polémica, y por lo mismo han evitado mostrar el rostro de su hija para no exponerla. Sin embargo, constantemente reciben críticas hasta por la forma en la que la crían, pero siempre prefieren ignorarlas y seguir adelante.