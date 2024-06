¿Es fan de su relación? El comentario de la cuñada de Evaluna en publicación con Camilo que desató polémica

Camilo y Evaluna son una de las parejas más estables y sólidas del mundo del espectáculo con casi 10 años de relación y una hermosa hija.

La pareja tiene a su hija Índigo y Amaranto viene en camino, aunque aún se desconoce su sexo, pero ellos se han mostrado ansiosos y felices.

Sin embargo, una polémica los ha rodeado recientemente, y es que hace poco el cantante confesó que la cuñada de Evaluna, Stefi Roitman, le parece “muy guapa”.

El comentario de la cuñada de Evaluna en publicación con Camilo que desató polémica

Ante esta confesión de Camilo, en redes aseguran que entre el cantante y la esposa de Ricky Montaner hay algo más que una amistad.

Y ahora, un comentario de la modelo e influencer ha desatado polémica en redes, asegurando que es “fan de la relación de Camilo y Evaluna”, al igual que lo fue Ángela Aguilar con la relación de Nodal y Cazzu.

Evaluna El comentario de la cuñada de Evaluna causó polémica en redes (@evaluna/Instagram)

Evaluna compartió en sus redes unas fotos amorosas junto al cantante y escribió “Amando estos días por este lado del mundo! Estoy comiendo rico y conociendo lugares hermososssss. 🫒 🍅🍒”, a lo que su cuñada Stefi respondió “te amoooo”, y a muchos les recordó las reacciones que tenía Ángela con Nodal y su pareja en ese entonces.

“Ella como que es fan de su relación”, “a mi me parece que aquí hay algo más que amistad”, “uy y Evaluna ni le respondió jaja”, “se nota que Evaluna no la pasa”, “creo que tenemos a una Ángela Aguilar por aquí jaja”, “lo siento pero esta chica no me da confianza”, “creo que la Stefi le tiene ganas a Camilo”, y “por aquí hay una fan de su relación, cuidado jaja”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Qué pasa entre Camilo y Stefi Roitman

En el podcast de la esposa de Ricky Montaner, Pensándolo bien, pensábamos mal, Camilo confesó hace unas semanas que la prejuzgó al conocerla por lo guapa que le parecía.

“Yo a ti te prejuzgué por guapa, yo te conocí de frente, te vi en el lanzamiento del circo del sol de Messi en Barcelona y claro de repente esta chica muy guapa y yo no tenía el contexto tanto de nada, de que estaba medio hablando con Ricky, pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda y yo pensé varias cosas es muy guapa debe ser una mamera de persona, porque las mujeres muy guapas a veces son creídas, el prejuicio, o no debe ser muy interesante, porque uno dice mientras más guapa menos interesante, menos profunda”, confesó Camilo, sorprendiendo a la joven influencer, actriz y modelo.