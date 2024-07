Stefi Roitman y Ricky Montaner: su apasionante historia de amor, ¿en la que se está metiendo Camilo?

Durante las últimas semanas se ha rumorado que Camilo es “fan de la relación” de Stefi Roitman y Ricky Montaner, hermano de su pareja, Evaluna, debido a ciertos comentarios que se dejan en las publicaciones de redes sociales y videos virales en los que parecen coquetear.

Camilo El cantante ha desatado sospechas de estar interesado en su cuñada (Instagram)

Esto ha hecho que muchos especulen que el colombiano está “enamorado” de su cuñada, porque hasta en un reciente podcast donde concedió una entrevista le hizo excesivos halagos a la actriz y modelo argentina.

“Yo te prejuzgué por guapa. Yo te conocí de frente, te vi en el evento del lanzamiento del circo del sol de Messi en Barcelona. Estaba ahí y de repente vi a esta chica muy guapa y yo no tenía el contexto tanto de nada pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda y yo lo que pensé fue varias cosas: ‘es muy guapa’, ‘ha de ser una mamería de persona’, porque las mujeres muy guapas a veces son como...el prejuicio”, — Camilo sobre Stefi Roitman.

Así es la historia de amor de Stefi Roitman y Ricky Montaner

No obstante, esta teoría le parece descabellada a la mayoría de fanáticos de Camilo, que saben del profundo amor y admiración que siempre ha manifestado por su esposa, Evaluna.

Además, Stefi Roitman y Ricky Montaner también gozan de una romántica historia de amor que los llevó a contraer matrimonio en enero de 2022.

De acuerdo con lo que reveló el hijo de Ricardo Montaner en el reality show familiar, todo nació luego que su hermano Mau le envió el perfil de Instagram de la argentina y le dijo “Mira qué guapa”. A partir de ese momento, él intentó varios acercamientos mediante la red social.

“Un día decidió venir a un concierto nuestro, pero no se quedó al backstage. Entonces al día siguiente la invité a comer”, confesó el intérprete de Desconocidos. Esto sucedió en 2019 y tuvo que aproximarse lentamente, ya que a ella al inicio no le gustó.

“Después lo conocí en un restaurante, con amigos. Fuimos a un boliche y ahí dije ‘este tipo es lo máximo’. Como yo estaba en modo desinteresada, porque estaba en otra, él entró por el humor, por el talento. En el escenario la rompía. Charlé con él y me di cuenta que le daba la cabeza”, — Stefi Roitman sobre Ricky Montaner.

Las restricciones por el Covid-19 hizo que la pareja tuviera que pasar gran parte del confinamiento juntos, lo que fue fundamental para que su relación diera pasos agigantados.

“Fui a Miami primero dos semanas, volví en febrero, volví a ir para la boda de Evaluna y Camilo, y después me agarró la pandemia. Al principio me quedé porque cerraron las fronteras, averigüé vuelos de repatriación y me terminé quedando por elección”, relató.

En septiembre del 2021, Ricky Montaner le propuso matrimonio a Stefi Roitman y desde ahí se han vuelto inseparables, blindándose incluso de esos rumores que buscan separarlos.