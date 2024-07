“Ni parece ella”: Ninel Conde reaparece y dicen que está “deformada” por los arreglos en su rostro

A sus 47 años Ninel Conde es una de las famosas más guapas del entretenimiento, algo que muchos atribuyen a sus constantes retoques estéticos que le permiten permanecer como congelada en el tiempo. Sin embargo, hay ciertos internautas que opinan que a la actriz “se le pasó la mano” con sus arreglos y ahora ni se parece a ella misma.

PUBLICIDAD

Esto, después que la famosa reapareciera de la mano de Carlos Adyan, su amigo y presentador de televisión, con quien presumió disfrutar de una rica comida en un restaurante. Sin embargo, el aspecto físico de la protagonista de Rebelde y Fuego en la Sangre se llevó toda la atención.

Ninel Conde Instagram: @ninelconde (Instagram: @ninelconde)

Bien es cierto que la artista le pone muchísima dedicación a sus rutinas de gimnasio y alimentación saludable que le permiten lucir unas curvas de acero, pero medios como El Universal apuntan que la también influencer empezó a pasar por el quirófano desde 1997 para ampliar su busto.

Asimismo, lo acompañó con una cirugía de nariz, “pasando por el de sus pómulos, el contorno de su rostro, el levantamiento de sus cejas y el último, y quizás más notable, agrandamiento de labios”, informaron. Igualmente, se especula que la mexicana se habría sometido a un implante de glúteos y liposucciones.

Así luce actualmente Ninel Conde

En las postales difundidas por el conductor de Telemundo se aprecia a Ninel Conde posando coqueta y divertida ante la cámara. No obstante, los internautas notaron que la actriz tiene el rostro cambiado, señalando especialmente el área de la nariz y los labios, los cuales lucen muy prominentes.

Así luce actualmente Ninel Conde | La famosa compartió con su amigo Carlos Adyan (@carlosadyan/Instagram)

Los detractores afirman que su aspecto no es “natural” y que “tiene que aprender a envejecer con dignidad”, pues ya no parece ni ella misma. “Está irreconocible, tan bello que es llevar tu edad con orgullo y te digan con tu edad luces genial”; “Dios mío como se desfiguró su rostro y encima se pone filtros”; “¿Qué se hizo en la nariz?”; “Wow se hizo tanta cosa que no queda rastro de ella”; “Ni la reconocía, qué manera de hacerse cirugías por dios”; escribieron los internautas.