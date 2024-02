”Parece una diosa griega”: La receta de Ninel Conde para mejorar la digestión y lograr un abdomen plano

Ninel Conde es una de las artista con el cuerpo más espectacular de la industria del entretenimiento en México. Sus redes sociales se han convertido en la ventana para demostrar el esfuerzo, la dedicación y la constancia para verse tan bien a los 47 años.

En 2023 fue tendencia en reiteradas oportunidades por los retoques que se hizo en su rostro, especialmente en sus labios y que le generaron una avalancha de críticas que la hizo desactivar los comentarios en varias de sus publicaciones.

Pero este episodio de su vida quedó atrás y la actriz y cantante sigue mostrando a sus casi 6 millones de seguidores sus avances en el mundo fitness y todo el sacrificio que ha significado para mantenerse espectacular, más allá de los tratamientos estéticos y cirugías que podría haberse sometido en el pasado.

El secreto de ‘tripita’ plana

Recientemente el ‘Bombón Asesino’, quien contrajo nupcias a principios de febrero, compartió con sus seguidores el secreto para mantener su abdomen plano, además de mejorar su digestión y muchas otras virtudes que no ha dudado en enumerar en su cuenta de Instagram.

Los hizo con una sensual fotografía, ataviada con un bikini de crochet de color canela, mirando a cámara y con sus abdominales de acero como protagonistas.

“Les recomiendo algo que a mí me ha funcionado y es que tomo todas las mañanas en ayunas, agua tibia, con limón y vinagre madre, orgánico de manzana. Facilita una buena digestión, además de promover el equilibrio del sistema linfático, reducir la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos y equilibrar la alcalinidad del organismo”, escribió la mexicana.

Asimismo, compartió imágenes del vinagre que ella utiliza en sus remedio casero. “A mí no me afecta ni me causa acidez pero consulta con tu médico si tienes alguna duda”, enfatizó.

Evidentemente la fotografía subió la temperatura y generó miles de halagos por parte de sus seguidores. “Te ves increíblemente Hermosa y Linda”, “Espectacular divina toda una diva felicitaciones”, “Te ves increíble amor Bello”, “Mamasita Hermosa!”.