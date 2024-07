El mensaje de Mar Rendón tras ganar su primer Premio Heat como Mejor Artista Rock

En una noche llena de estrellas y emociones, Mar Rendón, la joven y talentosa artista guayaquileña de apenas 21 años, se coronó como la Mejor Artista Rock en la décima edición de los Premios Heat.

El prestigioso evento, celebrado en Punta Cana, República Dominicana, reunió a destacados músicos de diversos países, entre ellos figuras de renombre como Juanes, Morat, Molotov, Maná, Belanova, Jorge Drexler y Aterciopelados, con quienes compitió Mar.

La victoria de Mar Rendón no solo marcó su primer gran reconocimiento internacional, sino que también destacó el vigoroso talento musical que Ecuador tiene para ofrecer al mundo.

Competir con figuras tan influyentes y ser reconocida por su trabajo es un logro notable para cualquier artista emergente, y Mar lo celebró con gratitud y emoción en sus redes sociales, donde compartió un mensaje conmovedor dirigido a sus fieles seguidores, a quienes cariñosamente llama “marcianos”.

“Gracias por creer en mí desde antes de conocernos, cuando me invitaron por primera vez a cantar en el festival Heat en Guayaquil. Por darme la oportunidad de cantar en sus majestuosos escenarios. Por acogerme no solo a mí sino también a la enorme legión de marcianos que me acompaña en todo. Pero sobretodo: gracias por poner a Ecuador en el mapa de la música mundial, no nos quiten el ojo de encima nunca porque mi país está lleno de muchísimo talento que el mundo necesita conocer”, compartió en redes.

El momento más emotivo de la noche fue cuando Dayanara, otra talentosa ecuatoriana presente en la gala, anunció la victoria de Mar Rendón, abrazándola con orgullo en el escenario. Además de Mar, Dayanara Peralta junto a Andreina Bravo también brillaron en los Premios Heat, siendo nominadas en la categoría de Mejor Artista Región Andina.

La participación del talento ecuatoriano demuestra la riqueza artística de nuestro país, pues atrae la atención internacional hacia nuevas promesas.

Con su primer Premio Heat en mano, Mar Rendón celebra su logro personal como artista y asimismo, abre las puertas para una nueva era de reconocimiento del talento musical ecuatoriano en escenarios que reúnen a grandes artistas a nivel mundial.

