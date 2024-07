Contanza Báez, ex Miss Ecuador disfruta de su “Hot Mama Era”

La belleza ecuatoriana y Miss Ecuador 2013, Constanza Báez, está viviendo una de las etapas más hermosas de la maternidad mientras espera con ansias la llegada de su segundo hijo, Gael. Con su característico carisma y elegancia, ha compartido a través de sus redes sociales cómo disfruta de este momento especial.

En una reciente publicación, Constanza reveló su emoción y los desafíos que ha enfrentado en esta segunda maternidad. Acompañando sus palabras, compartió una encantadora y sensual sesión de fotos que capta la esencia de su felicidad y amor por esta nueva vida que está por llegar. Vestida con un delicado vestido blanco y un yeso en su barriguita, la modelo posó con gracia y creatividad, demostrando que la maternidad puede ser tanto poderosa como bella.

“Estos días han sido duros, así que antes de que se venga mi gordito no puedo dejar de compartir estos recuerdos por aquí con mucho amor para todos ustedes. Créanme que una parte de mi no quería hacer nada, pero Dios me puso en el camino personas maravillosas que hicieron muchas cosas posible porque en el fondo una parte de mi siempre dijo, no dejes de hacer nunca lo que haces por el primero con el resto de tus hijos y sí que me ha costado. Así que ahora toca cumplir esa promesa que si no la cumplo yo siempre hay un angelito por ahí recordándolo y haciéndolo posible”, expresó en redes.

Constanza Báez, ex Miss Ecuador Foto: Instagram

La modelo, fue mamá por primera vez en noviembre de 2022, después de dos días y medio de labor de parto, ha mostrado ser una madre dedicada y amorosa. Su primer hijo, Dante, fruto de su matrimonio con Nelson Riofrío, ha llenado de alegría su hogar, y ahora, con la llegada de Gael, la felicidad de la familia sigue creciendo.

Constanza continúa inspirando a muchas mujeres, mostrando que la maternidad, aunque desafiante, es una etapa llena de amor, fortaleza y belleza.

