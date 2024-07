“Él no es normal”, Evaluna muestra la “extraña” forma de cepillarse de Camilo y le llueven las críticas

Evaluna y Camilo son una de las parejas más sólidas y enamoradas del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con su hija Índigo.

Además, se encuentran en la dulce espera de su segundo bebé Amaranto, de quien aún se desconoce el sexo pues la pareja quiere esperar al momento del nacimiento, que cada vez está más cerca.

Recientemente, los cantantes tuvieron que estar unos días separados ya que la hija de Ricardo Montaner tuvo que volver a Miami pues ya se encuentra en sus últimos días de embarazo, mientras que el cantante tenía unos conciertos en España, pero finalmente se encontraron.

Evaluna muestra la “extraña” forma de cepillarse de Camilo y le llueven las críticas

Camilo y Evaluna finalmente se reencontraron, pues el cantante ya volvió a su casa, en Miami, y ella compartió uno de los momentos de su encuentro, pero recibió críticas.

Y es que la joven compartió el momento en el que el colombiano se estaba cepillando y dejó ver que lo hace de una forma “extraña” y fuera de lo común.

“El esposo de ustedes también se cepilla así?”, fue el mensaje que dejó Evaluna en el video donde se veía a Camilo cepillándose los dientes con una pierna sobre el lavabo y dejaba ver su pie sucio.

Esto causó polémica pues aseguraron que el cantante “no es normal” con estas y otras actitudes que ha tenido.

“No, mi esposo sí es normal”, “Tiene una obsesión con que le vean las patas 😂”, “este hombre no es normal”, “de verdad que tienen tantos lujos no se para qué si son tan sucios y cochinos”, “parece un indigente este hombre”, “es que él no es normal ya nos ha quedado claro”, “para tener un esposo así prefiero estar soltera jaja”, “pobre Eva con ese esposo que le tocó”, y “qué necesidad de hacer eso, puro para llamar la atención estos dos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La pareja constantemente reciben críticas en redes por todo lo que comparten, por la forma en la que crian a su hija, por la forma en la que se expresan amor, pero ellos siempre los ignorar y siguen adelante con sus vidas.

Camilo y Evaluna muestran a su hija con hermoso vestido, pero los zapatos generan preocupación

Recientemente la pareja recibió duras críticas por el look de su hija, y es que mostraron uno de los atuendos de la pequeña para una presentación de flamenco, pero a muchos no les pareció adecuado.

“Nuestra hija despertó a la obsesión del flamenco”, dijo Camilo a lo que Evaluna contó “yo cuando la tenía en la panza oré mucho por este momento porque yo siempre fui muy apasionada del flamenco y me encanta que mi hija también”.

La pareja mostró el momento en el que fueron a una tienda a buscar la ropa para la pequeña y eligieron dos hermosos vestidos de flamenco, uno rojo, y uno rojo con puntos blancos, y mostraron lo hermosa que lucía Índigo, sin dejar ver su rostro.

Pero, lo que llamó la atención de todos y causó preocupación es que le colocaron unos zapatos de tacones negros, propios del flamenco, pero que muchos consideran que eran peligrosos e inapropiados para una niña de dos años.