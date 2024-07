“Una mujer prepotente”: Análisis de Maryfer Centeno sobre madre de Gala Montes destaparía su sentir sobre la pelea con su hija

El nombre de Gala Montes ha sido tendencia en redes sociales en días recientes luego de una fuerte pelea con su madre, Crista Montes, quien la acusa de haberla dejado “sin nada”.

La controversia comenzó cuando la señora Crista concedió una entrevista a una revista de espectáculos, afirmando que su hija la había despedido como su mánager y que desde octubre del año pasado habían estado distanciadas. Añadió que esto la llevó a mudarse al Estado de México, donde abrió una cafetería para obtener ingresos.

Crista había manejado la carrera de Gala desde que era muy pequeña, llevándola a ser parte de importantes proyectos por lo que ahora la acusa de darle la espalda. En la entrevista también señaló que su hija “debía haber dio a terapia” ya que había tenido un cambio de personalidad y que el único momento en el que dejó de trabajar con ella había sido cuando sufrió cáncer y necesitó hacer una pausa para recibir atención médica.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, indicó Crista Montes, haciendo mención de la situación con sus dos hijas.

Ante las acusaciones, Gala Montes compartió un video en Instagram explicando su versión de los hechos. “Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá”, dijo Gala. La joven también señaló que siempre ha tenido problemas con su madre.

“¡Ya déjame en paz, por favor!, te lo pido. Ella es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas, muchas cosas y me molesta que dé una nota donde se está haciendo la víctima, cuando aquí la maldita víctima soy yo”.

Maryfer Centeno señala a la madre de Gala Montes de ser “una mujer prepotente”

“Mi mamá está loca. (...) Entonces como no se hicieron las cosas como ella dijo porque ella se quería quedar con todo mi dinero. (...) Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije ‘señora, se acabó’”, señaló Gala, provocando la reacción de su madre que ya ha sido analizada por Maryfer Centeno.

“Hasta aquí llegaste escuincla babosa. Después de eso me quiso sacar de mi casa y luego me aventó una lámpara en la cara, y resulta que la violenta soy yo. Luego me agarraron a golpes entre las dos chamacas porque se pusieron de acuerdo”, dice Crista Montes en un nuevo video. “No quieres que trabaje contigo, perfecto, dame lo que me corresponde porque trabajé 18 años contigo. La señorita nada más me quiere pagar techo y comida”, señaló.

Crista Montes Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de la madre de Gala Montes (TikTok)

“Ve nada más la prepotencia en el lenguaje corporal. Nota cómo la mano está en forma de puño, como de aburrimiento, las cejas parece que se juntan y se frunce el entrecejo. Ella dice que no lo quiere hacer público sin embargo, fue a TvNotas, sube los videos a redes sociales. Está totalmente enojada, no demuestra vergüenza, culpa o dolor por su hija. Todo el tiempo habla de dinero, es retadora”, señala la grafóloga.

Centeno también hizo la comparativa con Gala, diciendo que mientras su madre está “muy enojada”, ella está “muy triste”. Más allá del dolor que muestra Gala Montes, estas acusaciones grabadas pueden ser determinantes en el plano legal para este conflicto, el cual podría resolverse muy probablemente a favor de la actriz”, sentenció.