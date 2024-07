Crista y Gala Montes: Una madre y una hija que se señalan mutuamente de robo y violencia

Impulsó la carrera artística de su hija, eran inseparables y las diferencias y el dinero acabaron con “la bonita” relación que existía. Se trata del caso de la actriz Gala Montes, quien decidió prescindir de los servicios de su madre, Crista Montes, como mánager y la acusó de golpearla.

Gala Montes, actriz de 23 años, recientemente fue tendencia en redes sociales por declarar que se había separado de su madre, quien supuestamente habría buscado quedarse con la mitad de su dinero, según dijo la joven.

Según el portal El Sol de México, la interprete de la villana Rebeca Sánchez en la telenovela Vivir de amor, admitió en sus redes sociales sentirse “muy mal” anímicamente por una entrevista que dio su mamá Crista Montes a una revista donde declaró que Gala la despidió injustificadamente, la trataba mal y se separó de ella como familia.

“Le dolió que ya no es mi manager, pero es una decisión que yo tenía todo el derecho de tomar, pero nunca la dejé sola”, reiteró.

Crista Montes y su versión: no me ayudó con el cáncer

Crista Montes publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram para ofrecer su perspectiva sobre el pleito, allí afirmó que nunca tuvo la intención de perjudicar a Gala ni a su hermana.

En un primer video la mamá de la actriz mencionó que lo único que le interesa del asunto es poder hacerle publicidad a su cafetería, la cual es su principal fuente de ingresos en este momento, pues asegura que después de que su hija la sacó de la casa tuvo que mudarse al estado de México para poder vivir pagando una renta que sea barata.

“Yo me tuve que venir al Estado de México porque acá las rentas son baratas. No he terminado de ver el video porque no es mi intención, ni lo voy a hacer legal ni lo voy a hacer público. Yo di esa exclusiva a la revista porque quise darle publicidad a la cafetería. Ustedes lo han visto y son hechos. Yo no estoy pidiendo ni la mitad ni me quiero quedar con el dinero de Gala”, declaró la madre de la actriz.

Según el portal SDP Noticias, Crista aseguró en un segundo video que Gala nunca le pagó sus tratamientos contra el cáncer, como llegó a sostener en más de una ocasión e indicó que se ha podido atender gracias al Seguro Popular.

De esa manera, Crista Montes desmintió que se quede con el dinero de su hija pues, de hacerlo, se habría pagado un hospital caro y privado.

“No pagó mi tratamiento porque fue en el Fucam y fue con el Seguro Popular. Para que vean como una simple palabra. Las dos veces que me dio cáncer no pagó el tratamiento. Yo con lo que estábamos trabajando muy bien me pude haber operado en el Ángeles, pero no lo hice”.

La violenta no es ella

Crista Montes precisó que la violenta no es ella, sino su hija Gala quien le lanzó en una oportunidad un plato de cereal.

Precisó que este fue el punto en el que la señora se habría hartado de la actitud de la joven actriz, desmintiendo también la imagen de violencia que su hija mencionó en su live donde denunció a su madre tras la exclusiva que vendió a una revista.

¿Qué dijo a la revista que indigno a Gala?

La madre de quien personificó a Luz Marina Casillas en El Señor de los Cielos, confesó a la revista TVNotas que está distanciada de su hija desde octubre del 2023, por lo que ya no funge como mánager de Gala Montes, después de 18 años de trabajo.

La señora Crista Montes recordó que su hija empezó en el mundo de la actuación a los 6 años y es que ella siempre quiso estar en la industria del espectáculo y señaló que el talento de la joven fue nato, pues nunca estudió para ser actriz, pero fue mostrando su habilidad en la pantalla.

Fue entonces que entendió que como madre tenía que apoyar a su hija y se encargó de conseguirle a Gala proyectos, de administrar los gastos y se hizo cargo de pagar los impuestos. También se hacía cargo del cuidado de la casa y de los perros de la joven.

Destacó que siempre la acompañó a sus proyectos y que la única vez que faltó fue en la última escena de El señor de los cielos, porque la diagnosticaron con cáncer y se encontraba hospitalizada.

Dispuesta a perdonar a su hija

Crista Montes está muy segura que la actitud de Gala tiene que ver con un psicólogo y es que cree que le ha dicho que no se deje manipular por su madre.

También cree que su participación en La Isla y un novio que tenía en Canadá influyeron en ella para este cambio radical.