Susana Zabaleta señala de “apestoso” a galán de telenovelas con quien filmó las escenas de amor más incómodas

Susana Zabaleta es una de las figuras más icónicas del entretenimiento mexicano, destacada no solo por su impresionante talento actoral, sino también por su humor ácido y su arrolladora personalidad. Con una carrera que se extiende por más de tres décadas, Zabaleta ha demostrado ser una artista polifacética, brillando en la música, el cine, el teatro y la televisión.

PUBLICIDAD

Gracias a su formación en ópera y música clásica, ha podido interpretar una amplia variedad de géneros, desde musicales hasta baladas románticas y piezas clásicas. Sin embargo, más allá de su indiscutible talento, lo que realmente la ha convertido en una estrella de las redes sociales es su brutal honestidad y su habilidad para abordar temas controvertidos con ingenio. Ahora ‘La Zabaleta’ acaba de hacer unas declaraciones que dejaron a todos sorprendidos.

Susana Zabaleta revela qué galá de telenovela huele muy mal

Susana Zabaleta La actriz tuvo que soportar el mal olor de un galán de telenovela (TikTok)

Aunque en los últimos años Susana se ha desempeñado más como conductora y cantante, es imposible para desapercibida su faceta en las telenovelas, siendo “Fuego en la sangre” una de las más exitosas en las que participó.

Emitida en 2008, esta telenovela no sólo atrajo a los espectadores por su trama apasionante, sino también por la brillante actuación de dos grandes figuras del espectáculo: Adela Noriega, Susana Zabaleta y Eduardo Yáñez.

En la telenovela, Zabaleta interpretó a la antagonista “Ruth”, quien interfiere en el amor de “Sofía Elizondo” (Adela Noriega) y “Juan Robles” (Eeduardo Yáñez) y fue aclamada por su capacidad para transmitir emociones complejas y su presencia magnética en pantalla.

Si bien la actriz se llevó las palmas por las escenas “subidas de tono” que grabó y que le añadieron tensión y pasión a la historia, en una reciente entrevista con el canal de YouTube ‘Michismecito’ reveló que le costó mucho trabajo grabarlas por el fuerte olor de su compañero, Eduardo Yañez.

“A mí lo único que me molestaba era que no se ponía desodorante y cuando eran las escenas de amor entonces hacías “iugh, ay no m*m*s” mencionó Zabaleta.

PUBLICIDAD

La actriz reveló que Eduardo Yáñez notó su incomodidad al grabar las escenas juntos y, por ello, le ofreció una disculpa, señalándole que el fuerte olor se debía a que no usaba desodorante. Con la ironía que la caracteriza, Zabaleta dijo el la entrevista que su respuesta a Yañez fue que “si no le decía, no se daba cuenta”.

“Entonces me vio y me dijo ‘Perdón, es que no uso desodorante’. ‘Si no me dices no me había dado cuenta’. Es cómo los que no se ponen condón, mejor no”, puntualizó Zabaleta.

Eso si, a pesar del “ligero” inconveniente, la cantante afirmó que fuera de la relación laboral tiene una relación muy cordial con Eduardo.

Las palabras de Susana de inmediato generaron reacciones entre internautas: el olor de Yañez traspaso la pantalla porque yo me lo imaginé”. “Entonces olía igual a como se veía su personaje en Fuego en la sangre”. “viene a mi mente las escenas de cuando Juan estaba haciendo el pan de fuego en la sangre 🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣”, se lee.

Susana Zabaleta está enamorada y en su mejor momento

Susana siempre ha sido una de las mujeres más deseadas del espectáculo. Sin embargo, según ha contado ella misma, su historial amoroso no ha sido el más fácil, ya que no había encontrado a alguien que la tratara bien. Esto cambió cuando comenzó una relación con el comediante Ricardo Pérez.

Mientras que los fans de Zabaleta aprecian su humor ácido, hoy celebran que se muestre auténticamente enamorada. Esto se suma a que recientemente el comediante reveló en el programa de Yordi Rosado qué fue lo que hizo que se enamorara de ella.

“Todo. Es muy talentosa, es muy inteligente, es muy culta, pero, además, también es muy chistosa, es muy buena persona. Es una artistaza que mucha gente respeta y cuando llegamos a un lugar todo mundo se cuadra, pero con gente más en confianza y cuando baja la guardia, es un amor de persona”, dijo.

Aunque aún suelen ser discretos con su día a día, en redes sociales han compartido fotos y videos de sus momentos románticos. Recientemente, Susana compartió un video en el que escribió: “De esos amores que la gente te dice ‘se te ve en los ojos’”.